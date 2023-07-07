Сын больше суток ждал хорошей вести, но мама погибла. Пострадавшие от ракетной атаки на Львов рассказали о пережитом

10 погибших и более 40 пострадавших: таковы последствия ракетной атаки россиян по Львову 6 июля. Накануне ночью оккупанты выпустили по Львовской области 10 Калибров из акватории Черного моря. Читай истории пострадавших о страшной ночи во Львове.

Истории пострадавших о страшной ночи во Львове 6 июля

Семь ракет, которые летели на город и область, сбили. Три из них попали по Львову, одна — в жилой дом. Также повреждено более 30 сооружений, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два ВУЗа и санаторная школа, повреждена одна подстанция. В городе объявили двухдневный траур по погибшим.

Ирина вместе со своими питомцами собирались спускаться в укрытие возле дома, но не успела она выйти из квартиры, как раздался первый взрыв, а за ним следующий. Выбраться из квартиры женщина не могла, пока не помогли соседи.

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Мария Михайловна застала вторую войну за жизнь. Что ракета попадет в ее дом, и в страшном сне не видела. После того как спасатели разрешили ей зайти в квартиру, женщина не оставляет надежды найти свою кошку Марусю.

Пропала моя кошка, которая меня разбудила и спасла. Она очень хотела вылезти из юрты, и тут взрыв. Может, она выскочила на улицу, — говорит Мария.

У Анатолия в квартире взрывной волной выбило окна, двери и стену. В момент прилета мужчина как раз был у окна, говорит, его чудом не задело.

Первая сирена была — я лежу, полчаса проходит, я слышу пролет и сильный взрыв. Дом трясся. Как только я отошел от окна, они вылетели мимо меня, — рассказывает Анатолий.

Кроме дома пострадало и общежитие одного из университетов. Там выбило окна и балконы. Студентка третьего курса София вспоминает, в суматохе не могла даже выбраться из комнаты.

Часть людей сразу забрали на скорых в больницу, некоторые до сих пор остаются там. Из 21 пациента трое — в состоянии средней тяжести, они на лечении.

Людей, лишившихся дома, переселили в отели и модульные городки. В дальнейшем им планируют возместить потери. Дом, разрушенный россиянами, был памятником архитектуры местного значения, его планируют отстроить.

Около двух часов назад достали тело последней, десятой жертвы. Ее достали из-под руин между третьим и четвертым этажом, — говорит журналистка Оксана Ясницкая.

Погибшую звали Надежда, ей было 56 лет. По словам ее сына Сергея, женщина проживала одна. После серии взрывов она позвонила сыну, но не смогла дозвониться. Затем женщина не выходила на связь.

Сын больше суток ждал под домом хорошего известия от спасателей.

Редактор Вікна-новини была вместе с пострадавшими после атаки на дом. Читай о первых комментариях людей и мыслях после обстрела.

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