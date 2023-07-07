Україна

Син понад добу чекав доброї звістки, але мати загинула. Постраждалі від ракетної атаки на Львів розповіли про пережите

Оксана Ясницька, Журналістка програми Вікна-новини 07 Липня 2023, 16:00

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