Син понад добу чекав доброї звістки, але мати загинула. Постраждалі від ракетної атаки на Львів розповіли про пережите

10 загиблих та понад 40 постраждалих: такі наслідки ракетної атаки росіян по Львову 6 липня. Напередодні вночі окупанти випустили по Львівщині 10 Калібрів з акваторії Чорного моря. Читай історії постраждалих про страшну ніч у Львові.

Історії постраждалих про страшну ніч у Львові 6 липня

Сім ракет, що летіли на місто та область, збили. Три з них поцілили по Львову, одна влучила в житловий будинок. Також понівечені понад 30 споруд, понад 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два ВНЗ та санаторна школа, пошкоджена одна підстанція. У місті оголосили дводенну жалобу за загиблими.

Ірина разом зі своїми улюбленцями саме збиралися спускатись в укриття поблизу будинку, але не встигла вийти з квартири, як пролунав перший вибух, а за ним наступний. Вибратися з квартири жінка не могла, аж поки не допомогли сусіди.

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Марія Михайлівна застала другу війну за життя. Що ракета влучить у її будинок, і в страшному сні не бачила. Після того як рятувальники дозволили їй зайти у квартиру, жінка не полишає надії віднайти свою кішку Марусю.

Пропала моя киця, яка мене розбудила і врятувала. Вона дуже хотіла вилізти з юрти, і тут вибух. Може, вона вискочила надвір, — каже Марія.

В Анатолія у квартирі вибуховою хвилею вибило вікна, двері та стіну. В момент прильоту чоловік саме був біля вікна. Каже, його дивом не зачепило.

Перша сирена була — я лежу, півгодини минає, я чую проліт і сильний вибух. Будинок трусився. Щойно я відійшов від вікна, вони вилетіли повз мене, — розповідає Анатолій.

Крім будинку, постраждав і гуртожиток одного з ВНЗ. Там вибило вікна та балкони. Студентка третього курсу Софія пригадує, в метушні не могла навіть вибратися з кімнати.

Частину людей відразу забрали швидкими до лікарні, деякі досі залишаються там. З 21 пацієнтів троє нині в стані середньої тяжкості, вони на лікуванні.

Людей, котрі втратили домівки, переселили в готелі та модульні містечка. Надалі їм планують відшкодовувати втрати. Будинок, який зруйнували росіяни, був пам’яткою архітектури місцевого значення, його планують відбудувати.

Близько двох годин тому дістали тіло останньої, десятої жертви. Її дістали з-під руїн між третім та четвертим поверхом, — каже журналістка Оксана Ясницька.

Загиблу звали Надія, їй було 56 років. За словами сина Сергія, жінка проживала сама. Після серії вибухів вона подзвонила сину, але не змогла додзвонитися. Потім жінка не виходила на зв’язок.

Син понад добу чекав під будинком хорошої звістки від рятувальників.

Редакторка Вікна-новини була разом з постраждалими після атаки на будинок. Читай перші коментарі людей та думки після обстрілу.

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