Наступление на нескольких направлениях одновременно: карта боевых действий 25 июня и ситуация на фронте

За картой боевых действий в Украине мир следит больше, чем за спектаклем Пригожина, который вчера проходил в России.
Так, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что личный состав Восточной группировки Сил обороны начал наступление на нескольких направлениях одновременно.
Перемещение войск происходит в направлении Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки, Курдюмовки. По всем этим направлениям происходит продвижение вперед.
Перемещение войск происходит в направлении Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки, Курдюмовки. По всем этим направлениям происходит продвижение вперед.
На Купянском, Лиманском и Марьинском направлениях враг пытался наступать, однако не смог совершить продвижение.
На южных направлениях продолжаются тяжелые бои, поскольку противник активно обороняется и излагает немало усилий, чтобы остановить украинское наступление. В то же время противник несет значительные потери среди личного состава, вооружения и техники.
Также вчера, по информации командира 3 ОШБр Андрея Билецкого, украинские бойцы разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ. Он добавил, что плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс полностью зачищен.
Кроме того, Силами обороны Украины официально подтверждено освобождение территорий, расположенных вблизи Красногоровки в Донецкой области. Военные использовали наступление и успешно вытеснили оккупантов почти неделю назад, однако из соображений тактики информация не была обнародована, сообщил представитель Объединенного прессцентра Сил обороны на Таврическом направлении Валерий Шершень.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские источники поспешили подчеркнуть, что вооруженное восстание Вагнера не отразилось на российских силах в Украине, но действия Вагнера продемонстрировали отсутствие в России резервов в тыловых районах.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины, применив 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, 9 ракет Х-22, 2 ракеты морского базирования Калибр, 2 зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 дроны Shahed.
Силами и средствами противовоздушной обороны сбиты 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одна крылатая ракета Калибр и три ударных дрона Shahed. Ракеты Х-22 российские террористы направили по городам Днепр и Кривой Рог.
Силами и средствами противовоздушной обороны сбиты 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одна крылатая ракета Калибр и три ударных дрона Shahed. Ракеты Х-22 российские террористы направили по городам Днепр и Кривой Рог.
В результате российской террористической атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети с телесными повреждениями средней степени тяжести, полностью разрушены и повреждены десятки частных жилых домов, гражданские хозяйственные сооружения, более 50 частных гражданских автомобилей.
Всего, за прошедшие сутки, враг нанес 53 ракетных и 15 авиационных ударов, также совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 29 боевых столкновений.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1-й зенитно-ракетный комплекс врага. Также нашими защитниками были уничтожены 6 разведывательных БПЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 зенитный ракетный комплекс Стрела, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и 2 станции РЭБ противника.
Еще одним достижением для нашего государства всегда будет возвращение украинских защитников из российской неволи. Читай, что рассказывают военные о 14 месяцах в плену врага.
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