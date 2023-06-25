Наступление на нескольких направлениях одновременно: карта боевых действий 25 июня и ситуация на фронте

За картой боевых действий в Украине мир следит больше, чем за спектаклем Пригожина, который вчера проходил в России.

Ситуация на фронте

Так, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что личный состав Восточной группировки Сил обороны начал наступление на нескольких направлениях одновременно.

Перемещение войск происходит в направлении Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки, Курдюмовки. По всем этим направлениям происходит продвижение вперед.

На Купянском, Лиманском и Марьинском направлениях враг пытался наступать, однако не смог совершить продвижение.

Сейчас также смотрят

На южных направлениях продолжаются тяжелые бои, поскольку противник активно обороняется и излагает немало усилий, чтобы остановить украинское наступление. В то же время противник несет значительные потери среди личного состава, вооружения и техники.

Также вчера, по информации командира 3 ОШБр Андрея Билецкого, украинские бойцы разгромили третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ. Он добавил, что плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс полностью зачищен.

Кроме того, Силами обороны Украины официально подтверждено освобождение территорий, расположенных вблизи Красногоровки в Донецкой области. Военные использовали наступление и успешно вытеснили оккупантов почти неделю назад, однако из соображений тактики информация не была обнародована, сообщил представитель Объединенного прессцентра Сил обороны на Таврическом направлении Валерий Шершень.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские источники поспешили подчеркнуть, что вооруженное восстание Вагнера не отразилось на российских силах в Украине, но действия Вагнера продемонстрировали отсутствие в России резервов в тыловых районах.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 25 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины, применив 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, 9 ракет Х-22, 2 ракеты морского базирования Калибр, 2 зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 дроны Shahed.

Силами и средствами противовоздушной обороны сбиты 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одна крылатая ракета Калибр и три ударных дрона Shahed. Ракеты Х-22 российские террористы направили по городам Днепр и Кривой Рог.

В результате российской террористической атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети с телесными повреждениями средней степени тяжести, полностью разрушены и повреждены десятки частных жилых домов, гражданские хозяйственные сооружения, более 50 частных гражданских автомобилей.

Всего, за прошедшие сутки, враг нанес 53 ракетных и 15 авиационных ударов, также совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 29 боевых столкновений.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1-й зенитно-ракетный комплекс врага. Также нашими защитниками были уничтожены 6 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 зенитный ракетный комплекс Стрела, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и 2 станции РЭБ противника.

Еще одним достижением для нашего государства всегда будет возвращение украинских защитников из российской неволи. Читай, что рассказывают военные о 14 месяцах в плену врага.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!