Украина

Наступление на нескольких направлениях одновременно: карта боевых действий 25 июня и ситуация на фронте

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 25 июня 2023, 09:35
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