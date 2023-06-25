Наступ на кількох напрямках одночасно: карта бойових дій 25 червня і ситуація на фронті

За картою бойових дій світ пильнує більше, ніж за виставою Пригожина, що вчора відбувалася в Росії.

Ситуація на фронті

Так, заступниця міністра оборона Ганна Маляр повідомила, що особовий склад Східного угруповання Сил оборони розпочав наступ на кількох напрямках одночасно.

Переміщення військ відбувається у напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки. На всіх цих напрямках відбувається просування вперед.

На Куп’янському, Лиманському і Мар’їнському напрямках ворог намагався наступати, проте не зміг здійснити просування.

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На південних напрямках тривають важкі бої, оскільки противник активно обороняється і викладає чимало зусиль, щоб зупинити український наступ. Водночас противник зазнає значних втрат серед особового складу, озброєння та техніки.

Також вчора, за інформацією командира 3 ОШБр Андрія Білецького українські бійці розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ. Він додав, що плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищено.

Крім того, Силами оборони України офіційно підтверджено звільнення територій, розташованих поблизу Красногорівки у Донецькій області. Військові використали наступ та успішно витіснили окупантів майже тиждень тому, проте з міркувань тактики інформація не була оприлюднена, повідомив представник Об’єднаного пресцентру Сил оборони на Таврійському напрямку Валерій Шершень.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські джерела поспішили підкреслити, що збройне повстання Вагнера не вплинуло на російські сили в Україні, але дії Вагнера продемонстрували відсутність у Росії резервів у тилових районах.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 25 червня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по території України, застосувавши 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 9 ракет Х-22, 2 ракети морського базування Калібр, 2 зенітні керовані ракети С-300 та 3 дрони Shahed.

Силами та засобами протиповітряної оборони збито 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету Калібр та три ударних дрони Shahed. Ракети Х-22 російські терористи спрямували по містах Дніпро та Кривий Ріг.

Внаслідок російської терористичної атаки, на жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти із тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості, вщент зруйновано та пошкоджено десятки приватних житлових будинків, цивільні господарські споруди, понад 50 приватних цивільних автомобілів.

Всього, протягом минулої доби, ворог завдав 53 ракетних та 15 авіаційних ударів, також здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Також, нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 зенітний ракетний комплекс Стріла, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та 2 станції РЕБ противника.

Та ще одним досягненням для нашої держави завжди буде повернення українських захисників з російської неволі. Читай, що розповідають військові про 14 місяців у полоні ворога.

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