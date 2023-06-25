Україна

Наступ на кількох напрямках одночасно: карта бойових дій 25 червня і ситуація на фронті

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 25 Червня 2023, 09:35
карта бойових дій 25 червня 2023

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