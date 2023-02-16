Актуальная карта боевых действий в Украине 16 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Россия пытается придумывать новые способы, чтобы истощить украинскую систему ПВО. Уже несколько дней в небе над Украиной замечают вражеские воздушные шары со светоотражателями. Такие объекты могут использоваться для разведки, ведь на них устанавливают соответствующее оборудование.
Несмотря на все попытки россиян играть в шпионов, карта боевых действий значительно не меняется. Враг не достигает желаемых успехов и не получает преимуществ, это все благодаря работе наших ВСУ.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны также следят за ситуацией в Украине. Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого существенно продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
В течение суток противник нанес 17 авиационных ударов. Кроме того, враг совершил 28 обстрелов с реактивным системам залпового огня по гражданской инфраструктуре Покровска Донецкой области и Херсонской области.
Есть раненые и погибшие среди гражданского населения, почти уничтожен жилой многоэтажный дом и снова обстреляна больница в Бериславе.
Есть раненые и погибшие среди гражданского населения, почти уничтожен жилой многоэтажный дом и снова обстреляна больница в Бериславе.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь и Вооруженных сил Российской Федерации продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.
На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки российских войск. В то же время противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.
В то же время, наши защитники на Восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52.
В то же время, наши защитники на Восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили пункт управления врага, три района сосредоточения живой силы противника и два склада боеприпасов.
Украинские военные уже овладевают новым оружием, чтобы выгнать оккупантов из нашей земли. Ранее мы рассказывали, как проходят учения украинских военных на Leopard-2 в Польше.
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