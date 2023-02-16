Актуальная карта боевых действий в Украине 16 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Россия пытается придумывать новые способы, чтобы истощить украинскую систему ПВО. Уже несколько дней в небе над Украиной замечают вражеские воздушные шары со светоотражателями. Такие объекты могут использоваться для разведки, ведь на них устанавливают соответствующее оборудование.

Несмотря на все попытки россиян играть в шпионов, карта боевых действий значительно не меняется. Враг не достигает желаемых успехов и не получает преимуществ, это все благодаря работе наших ВСУ.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2023 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны также следят за ситуацией в Украине. Команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 16 февраля 2023

Генштаб ВСУ сообщает, что противник, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого существенно продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В течение суток противник нанес 17 авиационных ударов. Кроме того, враг совершил 28 обстрелов с реактивным системам залпового огня по гражданской инфраструктуре Покровска Донецкой области и Херсонской области.

Есть раненые и погибшие среди гражданского населения, почти уничтожен жилой многоэтажный дом и снова обстреляна больница в Бериславе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь и Вооруженных сил Российской Федерации продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки российских войск. В то же время противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов, включая Крахмальное, Чернещину Харьковской области и Новоегоровку, Макеевку, Стельмаховку, Невское и Червонопоповку в Луганской области. Также пострадали Терны, Новоселовка, Спорное, Раздоловка и Степное Донецкой области.

направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов, включая Крахмальное, Чернещину Харьковской области и Новоегоровку, Макеевку, Стельмаховку, Невское и Червонопоповку в Луганской области. Также пострадали Терны, Новоселовка, Спорное, Раздоловка и Степное Донецкой области. На Бахмутском направлении от минометных и артиллерийских обстрелов пострадали районы более 15 населенных пунктов, среди них: Николаевка, Васюковка, Белогоровка, Веселое, Дубово-Василовка, Бахмут, Ступочки, Курдюмовка, Дружба и Майорск.

направлении от минометных и артиллерийских обстрелов пострадали районы более 15 населенных пунктов, среди них: Николаевка, Васюковка, Белогоровка, Веселое, Дубово-Василовка, Бахмут, Ступочки, Курдюмовка, Дружба и Майорск. На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 14 населенных пунктов, в том числе Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Никольское, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива.

направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 14 населенных пунктов, в том числе Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Никольское, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива. На Запорожском направлении под огневое поражение попали районы более 15 населенных пунктов: Темировка, Малиновка, Красное, Чаривне, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехово и Запорожское Запорожской области.

направлении под огневое поражение попали районы более 15 населенных пунктов: Темировка, Малиновка, Красное, Чаривне, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехово и Запорожское Запорожской области. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более десяти населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Веселое, Львово, Тягинку, Берегово Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

В то же время, наши защитники на Восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили пункт управления врага, три района сосредоточения живой силы противника и два склада боеприпасов.

Украинские военные уже овладевают новым оружием, чтобы выгнать оккупантов из нашей земли. Ранее мы рассказывали, как проходят учения украинских военных на Leopard-2 в Польше.

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