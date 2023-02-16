Актуальна карта бойових дій в Україні 16 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Росія намагається вигадувати нові способи, щоб виснажити українську систему ППО. Вже кілька днів поспіль у небі над Україною помічають ворожі повітряні кулі зі світловідбивачами. Такі об’єкти можуть використовувати для розвідки, адже на них встановлюють відповідне обладнання.

Попри усі спроби росіян грати у шпигунів, карта бойових дій не зазнає значних змін. Ворог не має бажаних успіхів та не отримує переваги. Усе це завдяки роботі наших ЗСУ.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Карта бойових дій в Україні станом на 16 лютого 2023 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни також стежать за ситуацією в Україні. Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 16 лютого 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів. Окрім того, ворог здійснив 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Покровська Донецької області та Херсонщини.

Є поранені та загиблі серед цивільного населення, майже знищений житловий багатоповерховий будинок та знову обстріляно лікарню в Бериславі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь та Збройних сил Російської Федерації продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На полігонах Білорусі тривають заходи бойової підготовки російських військ. Водночас противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів, включаючи Крохмальне, Чернещину Харківської області та Новоєгорівку, Макіївку, Стельмахівку, Невське і Червонопопівку на Луганщині. Також постраждали Терни, Новоселівка, Спірне, Роздолівка та Степове Донецької області.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, серед них: Миколаївка, Васюківка, Білогорівка, Веселе, Дубово-Василівка, Бахмут, Ступочки, Курдюмівка, Дружба та Майорськ.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 14 населених пунктів, серед них: Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Микільське, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів: Темирівка, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Запорізьке Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад десяти населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Веселе, Львове, Тягинку, Берегове Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також — п’ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Водночас наші захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, три райони зосередження живої сили противника та два склади боєприпасів.

Українські військові вже опановують нову зброю, щоб вигнати окупантів з нашої землі. Раніше ми розповідали, як проходять навчання українських військових на Leopard-2 у Польщі.

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