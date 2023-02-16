Актуальна карта бойових дій в Україні 16 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Росія намагається вигадувати нові способи, щоб виснажити українську систему ППО. Вже кілька днів поспіль у небі над Україною помічають ворожі повітряні кулі зі світловідбивачами. Такі об’єкти можуть використовувати для розвідки, адже на них встановлюють відповідне обладнання.
Попри усі спроби росіян грати у шпигунів, карта бойових дій не зазнає значних змін. Ворог не має бажаних успіхів та не отримує переваги. Усе це завдяки роботі наших ЗСУ.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни також стежать за ситуацією в Україні. Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів. Окрім того, ворог здійснив 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Покровська Донецької області та Херсонщини.
Є поранені та загиблі серед цивільного населення, майже знищений житловий багатоповерховий будинок та знову обстріляно лікарню в Бериславі.
Є поранені та загиблі серед цивільного населення, майже знищений житловий багатоповерховий будинок та знову обстріляно лікарню в Бериславі.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь та Збройних сил Російської Федерації продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.
На полігонах Білорусі тривають заходи бойової підготовки російських військ. Водночас противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також — п’ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Водночас наші захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52.
Водночас наші захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52.
Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, три райони зосередження живої сили противника та два склади боєприпасів.
Українські військові вже опановують нову зброю, щоб вигнати окупантів з нашої землі. Раніше ми розповідали, як проходять навчання українських військових на Leopard-2 у Польщі.
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