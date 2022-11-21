Актуальная карта боевых действий в Украине 21 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Новогодние праздники становятся все ближе, но мы все прекрасно знаем, что самый большой подарок невозможно упаковать, а увидеть только на чистой от оккупантов карте боевых действий.

Однако мы все можем сделать предпраздничный презент для наших защитников, которые ежедневно дарят нам минуты свободы, и присоединиться к благотворительным инициативам, что согревают ВСУ.

А каждый шаг украинских защитников на пути к победе Украине можно отслеживать в ежедневных отчетах украинского Генштаба о местах, где ведутся ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную обстановку в Украине:

Сообщается, что российские войска начинают укреплять свои позиции в оккупированных Луганской, Донецкой и востоке Запорожской области личным составом из Херсонской области и мобилизованными военнослужащими.

Также эксперты отмечают, что российские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута, Авдеевки и западнее Донецка, несмотря на сообщения о значительных потерях вокруг Бахмута.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 ноября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в сутки противник нанес два ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Купянск. Совершил около десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск вдоль линии столкновения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клищиевка Донецкой области.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Огурцово, Стрелечья, Старица и Чайковка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону на захваченных рубежах, производит обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В частности, в районах населенных пунктов Крохмальное и Табаевка Харьковской области, Новоселовское, Макеевка, Площанка и Невское Луганской области и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.

Проводит обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Времевка, Угледар, Клещиевка, Майорск, Опытное, Раздолевка, Парасковеевка, Соледар, Спорное и Яковлевка.

На Запорожском направлении оккупанты обороняются. От артиллерийского огня противника пострадали районы населенных пунктов Вышетарасовка, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Новополь, Орехов и Чкрвоное Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, усовершенствует фортификационное оборудование. Вел огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Велетенское, Новокаиры, Новотягинка, Понятовка, Токаревка и города Херсон.

По уточненной информации, подтверждено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы противника 19 ноября. В районах населенных пунктов Пологи, Каменка, Михайловка (Васильевского района) и Энергодар Запорожской области захватчики потеряли более 100 человек ранеными. Также ликвидировано около 20 единиц военной техники разных типов и два состава боеприпасов.

Кроме того, уничтожена колонна вражеской техники вблизи населенного пункта Сиротино Луганской области.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла по врагу шесть ударов: три по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по позициям зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ и два других важных объекта оккупантов.

Удары России по критической инфраструктуре Украины не прекращаются. Поэтому наша страна вместе с союзниками приступила к разработке совместной декларации об украинском воздушном щите. Читай подробнее, что это такое и для чего нужен этот документ.

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