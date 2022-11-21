Актуальна карта бойових дій в Україні 21 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Новорічні свята стають все ближче, але ми всі чудово знаємо, що найбільший подарунок неможливо запакувати, а лишень побачити на чистій від окупантів карті бойових дій.

Проте ми всі можемо зробити передсвятковий презент для наших захисників, які щодня дарують нам хвилини свободи, та долучитись до благодійних ініціатив, які зігрівають ЗСУ.

А кожен крок українських захисників на шляху до перемоги Україні можна відслідковувати у щоденних звітах українського Генштабу про місця, де точаться запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну обстановку в Україні:

Повідомляється, що російські війська починають зміцнювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та на сході Запорізької областей особовим складом з Херсонської області та мобілізованими військовослужбовцями.

Також експерти зазначають, що російські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута, Авдіївки та на захід від Донецька, незважаючи на повідомлення про значні втрати навколо Бахмута.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 21 листопада 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що за добу противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Куп’янськ. Здійснив близько десяти обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка Донецької області.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Огірцеве, Стрілеча, Стариця та Чайківка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на захоплених рубежах, здійснює обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зокрема в районах населених пунктів Крохмальне і Табаївка Харківської області, Новоселівське, Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині та Берестове Донецької області.

На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.

Проводить обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Времівка, Вугледар, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Роздолівка, Парасковіївка, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти обороняються. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Вищетарасівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новопіль, Оріхів та Червоне Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання. Вів вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Велетенське, Новокаїри, Новотягинка, Понятівка, Токарівка та міста Херсон.

За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження по місцях зосередження живої сили противника 19 листопада. У районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими. Також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та два склади боєприпасів.

Крім того, знищено колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області.

Українська авіація протягом поточної доби завдала по ворогу шість ударів: три по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три — по позиціях зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ і два інші важливі об’єкти окупантів.

Удари Росії по критичній інфраструктурі України не припиняються. Тому наша країна разом із союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит. Читай детальніше, що це таке та для чого потрібен цей документ, за посиланням.

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