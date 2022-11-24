Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 24 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Елена Яковлева, редактор сайта 24 ноября 2022, 07:45
Карта бойових дій в Україні 24.11.2022 онлайн

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Карта бойових дій в Україні 24.11.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 24 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Обмін полоненими 23 листопада: 36 військових та цивільних повернули з полону в Україну
Еще 36 наших! Сколько украинских пленных вернулись домой — детали обмена 23 ноября
ЄБРР та Нідерланди виділили 372 млн євро на ремонт енергоінфраструктури України
ЕБРР выделит более €370 млн на украинскую энергоинфраструктуру
0:01:45
Києво-Печерська Лавра: СБУ розповіли про результати обшуку
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