Актуальная карта боевых действий в Украине 24 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Массированные обстрелы Украины 23 ноября еще раз закрепили за РФ статус страны-террориста. И мир наконец-то начинает подтверждать это юридически.
Так Европарламент официально признал Россию государством – спонсором терроризма. Однако украинцев не сломать и не запугать ракетами, ведь наша свобода — превыше всего.
Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские военные значительно истощили свой арсенал высокоточных ракет, но, скорее всего, все еще будут угрожать украинской инфраструктуре.
Захватчики, вероятно, пытаются пополнить свой арсенал систем высокоточного оружия.
Также перемещение российских военных свидетельствует о том, что оккупанты, вероятно, укрепляют позиции в восточной Запорожской и западной Донецкой областях.
Российские источники утверждают, что ВСУ продолжают контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная. Захватчики ведут наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
По предварительной информации, были применены 65 крылатых ракет Х-101, 51 из которых сбиты Силами обороны Украины. От ударов пострадали жилые дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях.
Кроме того, минувшей ночью противник нанес:
Ситуация на фронте по направлениям:
Россияне несут потери. В последние дни в больницы Горловки доставлено более 30 тяжелораненых оккупантов с северо-западной окраины города.
На временно занятой территории Луганской области захватчики принудительно переселяют проукраински настроенных жителей.
Под предлогом контрдиверсионных действий в течение прошлой недели из населенных пунктов Денежниково и Штормово Луганской области россияне вывезли около 20 местных фермеров.
В предыдущие дни в Луганской области ВСУ поразили склад боеприпасов, уничтожили около 50 оккупантов и ранили до 50. В Запорожской области россияне потеряли до 15 человек убитыми и до 20 — ранеными.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла четыре удара:
Наши ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения личного состава, ВВТ и позиции ЗРК оккупантов.
На днях немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что после неудач России на поле боя следует готовиться к эскалации. Читай, что такое эскалация войны и возможна ли она в Украине.
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