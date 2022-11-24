Актуальна карта бойових дій в Україні 24 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Масовані обстріли України 23 листопада ще раз закріпили за РФ статус держави-терориста. І світ нарешті починає підтверджувати це юридично.
Так Європарламент офіційно визнав Росію державою – спонсором тероризму. Однак українців не зламати та не залякати ракетами, адже наша воля — понад усе.
Тож дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські військові значно виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, швидше за все, все ще загрожуватимуть українській інфраструктурі.
Загарбники, ймовірно, намагаються поповнити свій арсенал систем високоточної зброї.
Також переміщення російських військових свідчать про те, що окупанти, ймовірно, зміцнюють позиції у східній Запорізькій та західній Донецькій областях.
Російські джерела стверджують, що ЗСУ продовжують контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна. Натомість загарбники ведуть наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України.
За попередньою інформацією, було застосовано до 65 крилатих ракет Х-101, 51 з яких збито Силами оборони України. Від ударів постраждали житлові будинки, ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.
Окрім того, минулої ночі противник завдав:
Ситуація на фронті за напрямками:
Росіяни зазнають втрат. Протягом останніх днів до лікарень Горлівки доставлено понад 30 важкопоранених окупантів з північно-західної околиці міста.
На тимчасово зайнятій території Луганської області загарбники примусово переселяють проукраїнськи налаштованих жителів.
Під приводом контрдиверсійних дій протягом минулого тижня з населених пунктів Денежникове та Штормове Луганської області росіяни вивезли близько 20 місцевих фермерів.
У попередні дні в Луганській області ЗСУ уразили склад боєприпасів, знищили близько 50 окупантів та поранили до 50. У Запорізькій області росіяни втратили до 15 осіб вбитими та до 20 — пораненими.
Українська авіація протягом минулої доби завдала чотири удари:
Наші ракетні війська та артилерія уразили район зосередження особового складу, ОВТ і позицію ЗРК окупантів.
Днями німецький канцлер Олаф Шольц заявив про те, що після невдач Росії на полі бою слід готуватися до ескалації. Читай, що таке ескалація війни й чи можлива вона в Україні.
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