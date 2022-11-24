Актуальна карта бойових дій в Україні 24 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Масовані обстріли України 23 листопада ще раз закріпили за РФ статус держави-терориста. І світ нарешті починає підтверджувати це юридично.

Так Європарламент офіційно визнав Росію державою – спонсором тероризму. Однак українців не зламати та не залякати ракетами, адже наша воля — понад усе.

Тож дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські військові значно виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, швидше за все, все ще загрожуватимуть українській інфраструктурі.

Загарбники, ймовірно, намагаються поповнити свій арсенал систем високоточної зброї.

Також переміщення російських військових свідчать про те, що окупанти, ймовірно, зміцнюють позиції у східній Запорізькій та західній Донецькій областях.

Російські джерела стверджують, що ЗСУ продовжують контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна. Натомість загарбники ведуть наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 24 листопада 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

За попередньою інформацією, було застосовано до 65 крилатих ракет Х-101, 51 з яких збито Силами оборони України. Від ударів постраждали житлові будинки, ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Окрім того, минулої ночі противник завдав:

два ракетних удари по Запорізькій області;

п’ять обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському напрямку противник обстріляв з РСЗВ район населеного пункту Кустине Сумської області. На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, загарбники продовжують тримати угруповання військ для демонстраційних дій. Окупанти періодично обстрілюють позиції наших військ та населених пунктів Харківської області поблизу кордону. На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни обороняються. Обстрілють з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, райони населених пунктів Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Макіївка і Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджується на веденні наступальних дій. Обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Невельське. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог захищається. Обстріляв з артилерії райони близько десяти населених пунктів. На Криворізькому та Херсонському напрямках загарбники ведуть позиційну оборону. Залучили ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар’ївка Дніпропетровської області та Херсон, Токарівка, Антонівка і Дніпровське на Херсонщині.

Росіяни зазнають втрат. Протягом останніх днів до лікарень Горлівки доставлено понад 30 важкопоранених окупантів з північно-західної околиці міста.

На тимчасово зайнятій території Луганської області загарбники примусово переселяють проукраїнськи налаштованих жителів.

Під приводом контрдиверсійних дій протягом минулого тижня з населених пунктів Денежникове та Штормове Луганської області росіяни вивезли близько 20 місцевих фермерів.

У попередні дні в Луганській області ЗСУ уразили склад боєприпасів, знищили близько 50 окупантів та поранили до 50. У Запорізькій області росіяни втратили до 15 осіб вбитими та до 20 — пораненими.

Українська авіація протягом минулої доби завдала чотири удари:

три — по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника;

один — по позиції зенітного ракетного комплексу.

Наші ракетні війська та артилерія уразили район зосередження особового складу, ОВТ і позицію ЗРК окупантів.

Днями німецький канцлер Олаф Шольц заявив про те, що після невдач Росії на полі бою слід готуватися до ескалації. Читай, що таке ескалація війни й чи можлива вона в Україні.

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