Оккупанты грабят гражданских и массово обстреливают ракетами: карта боевых действий в Украине 30 мая в режиме онлайн

Покой на украинской земле — понятие, которое точно не светит захватчикам. Ведь на карте боевых действий в Украине россиян ждет только поражение.

Ни постоянные обстрелы, ни информационные операции или другие методы террора окупантов не заставят украинцев потерять жажду свободы.

И сколько бы ни понадобилось времени — украинские земли и народ Украины навсегда избавятся от захватчиков и сохранят свою свободу.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что темпы российских операций вокруг Бахмута остаются заметно низкими.

Ранее ISW оценивало, что снижение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута и продолжающаяся операция по оказанию помощи на месте, вероятно, предоставят украинским силам в этом районе инициативу начать новый раунд операций вокруг города, если они этого захотят.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 30 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки РФ нанесла два массированных ракетно-авиационных удара по территории Украины. Ночью 29 мая противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БПЛА Shahed-136/131.

По уточненной информации, силами и средствами воздушных командований, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих сил обороны Украины, уничтожено 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 30 из 38 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Днем противник обстрелял Киев и применил крылатые и баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер по объектам гражданской и критической инфраструктуры города. Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 11 из 11 ракет были уничтожены.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 53 авиационных удара и произвел около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 20 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиаудар в районе Милового Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Екатериновка, Шевченково, Великая Писаревка Сумской области. А также Уды, Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Терновая, Избицкая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеновка, Тихое, Волчанские Хутора, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Землянки, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении противник за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Петропавловка, Кучеровка, Кисловка, Глушковка, Берестовое, Богуславка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Торецка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Краматорск, Тихоновка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 12 атак противника в районе города Марьинка.

Враг нанес авиационный удар в районе Георгиевки. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Гуляйполе, Малая Токмачка Запорожской области.

Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степногорск Запорожской области, Качкаровка, Милово, Казацкое, Бургунка, Львово, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население. Так, во временно захваченном Сватовом Луганской области, у фермерских хозяйств, которые, в связи с выездом владельца, не могут предоставить некоторые документы на право собственности, просто забирают комбайны, грузовики и другую дорогостоящую технику.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и еще три важные цели противника.

Однако борьба с оккупантами продолжается даже после того, как они покинули украинские территории. Ведь оставляют захватчики по себе — немало неприятных “подарков”. Читай, как работают украинские саперы во время войны и как обезвреживают опасные снаряды.

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