Україна

Окупанти грабують цивільних та масово гатять ракетами: карта бойових дій в Україні 30 травня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 30 Травня 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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