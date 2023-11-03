Лабораторные исследования продолжаются: распространится ли гепатит А по областям Украины

Из-за эпидемии, вызванной гепатитом А, в Винницкой области ввели чрезвычайное положение. Вспышки гепатита А, который в народе также известен как болезнь Боткина или желтуха, зафиксировали также в Ровенской и Ивано-Франковской области.

Руководитель отдела иммунизации центра общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Пашинный рассказал Вадиму Карпьяку в эфире марафона Єдині новини об эпидемической ситуации и вероятности распространения гепатита А в Украине.

О вероятности распространения гепатита А в Украине

По данным Центра общественного здоровья и врачей-эпидемиологов, риск, что гепатит А распространится на другие области Украины, — минимальный. Потому что случаи заболевания не связаны между собой.

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Так, подтверждена вспышка в Винницкой области. Это 219 подтвержденных случаев.

Поэтому на уровне области вводятся все необходимые меры реагирования. Но ситуация под полным контролем.

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Какие причины вспышки гепатита А

В настоящее время продолжается эпидрасследование, работают разные группы специалистов регионального и национального уровня. Но пока нет финального понимания, что повлекло за собой вспышку.

В настоящее время продолжается лабораторное обследование. Поэтому у нас будет понимание в ближайшее время.

Также мы ранее рассказывали, что такое гепатит A и какое существует лечение.

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