Лабораторні дослідження тривають: чи пошириться гепатит А областями України

Через епідемію, яку спричинив гепатит А, на Вінниччині запровадили надзвичайний стан. Спалахи гепатиту А, який у народі також відомий як хвороба Боткіна чи жовтяниця, зафіксували також у Рівненський та Івано-Франківській областях.

Керівник відділу імунізації центру громадського здоров’я МОЗ України Андрій Пашинний розповів Вадиму Карп’яку в ефірі марафону Єдині новини про епідемічну ситуацію та ймовірність поширення гепатиту А в Україні.

Про ймовірність поширення гепатиту А в Україні

За даними Центру громадського здоров’я та лікарів-епідеміологів, ризик, що гепатит А пошириться на інші області України, — мінімальний. Тому що випадки захворювання не пов’язані між собою.

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Так, наразі підтверджений спалах у Вінницькій області. Це 219 підтверджених випадків.

Тому на рівні області запроваджуються всі заходи реагування, які потрібно. Тому ситуація під повним контролем.

Читати на тему Вакцинація від гепатиту А: чи потрібно її зараз робити та чи справді епідемія набуває великих масштабів Що відомо про епідемію гепатиту А на Вінниччині та чи треба вакцинуватися вже зараз?

Які причини спалаху гепатиту А

Наразі триває епідрозслідування, працюють різні групи спеціалістів регіонального та національного рівня. Та поки немає фінального розуміння, що спричинило спалах.

Зараз працює лабораторне обстеження. Тому ми матимемо розуміння найближчим часом.

Також раніше ми розповідали, що таке гепатит A та яке існує лікування.

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