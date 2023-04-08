Спорт не вне политики: в Киеве открыли экспозицию Ангелы спорта на память погибших

Более двухсот спортсменов и тренеров убили россияне с начала полномасштабной войны в Украине. Для чествования их памяти в стенах столичного музея Klitschko Expo открыли экспозицию Ангелы спорта.

Этот проект уже более года собирает истории наших спортсменов, жизнь которых оборвала война. И имеет целью навсегда запечатлеть имена героев в истории.

Среди Ангелов спорта и совсем юные атлеты — дети, которые должны стать будущим украинского спорта.

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Также проект имеет целью повлиять на международное сообщество. Ведь именно сейчас в олимпийском комитете начали возвращать россиян и белорусов в мировые соревнования на фоне зверств, которые до сих пор продолжаются на территории Украины.

Наши атлеты уверены, что зарубежному сообществу надо как можно быстрее доказать — если Россия ведет против Украины полномасштабную войну, то спорт не может быть вне политики.

Нам следует стараться отстранить их от Олимпийских игр. Это, конечно, очень сложно. У них ведь есть финансовые и политические ресурсы, которые они постоянно задействуют, — говорит украинский теннисист и воин ВСУ Сергей Стаховский.

В Спортивном комитете Украины верят, что проект Ангелы спорта не только сохранит память о наших спортсменах, но и поможет убедить мировое сообщество изолировать атлетов стран-агрессоров.

Жизни парней и девушек, которые погибли, продолжаются из-за этого проекта, — добавляет президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк.

Есть еще несколько решений вопроса участия спортсменов из стран-агрессорок на соревнованиях. Читай, как не допустить россиян и белорусов на соревнования.

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