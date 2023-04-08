Спорт не поза політикою: у Києві відкрили експозицію Янголи спорту на пам’ять загиблих

Понад двісті спортсменів та тренерів вбили росіяни з початку повномасштабної війни Україні. Для вшанування їхньої пам’яті у стінах столичного музею Klitschko Expo відкрили експозицію Янголи спорту.

Цей проєкт вже понад рік збирає історії наших спортсменів, життя який обірвала війна. Та має на меті назавжди закарбувати імена героїв у історії.

Серед Янголів спорту зовсім юні атлети — діти, які мали стати майбутнім українського спорту.

Зараз також дивляться

Також проект має на меті вплинути на міжнародну спільноту. Адже саме зараз в олімпійському комітеті почали повертати росіян та білорусів до світових змагань на тлі звірств, які досі тривають на території України.

Натомість наші атлети впевнені, що закордонній спільності треба якнайшвидше довести — коли Росія веде проти України повномасштабну війну, то спорт не може бути поза політикою.

Нам потрібно намагатись відсторонити їх від Олімпійських ігор. Це, звісно, дуже складно. Адже у них є фінансові та політичні ресурси, які вони постійно задіюють, — говорить український тенісист та воїн ЗСУ Сергій Стаховський.

У Спортивному комітеті України вірять, що проект Янголи спорту не тільки збереже пам’ять про наших спортсменів, але й допоможе переконати світову спільноту ізолювати атлетів країн-агресорів.

Життя хлопців та дівчат, які загинули, продовжуються через цей проект, — додає президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк.

Та існує ще кілька рішень питання участі спортсменів з країн-агресорок на змаганнях. Читай, як не допустити на змагання росіян та білорусів.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!