Система была не готова к военному времени? Министр здравоохранения объяснил, какие изменения ждут ВЛК

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал Яне Брензей в эфире марафона Єдині новини о расширении количества заведений, где можно будет пройти военно-врачебную комиссию.

Чиновник говорит, что проблема заключается в том, что ранее медицинские осмотры для людей, которые шли служить в ВСУ, проводились на базе центров укомплектования, но там не было возможности пройти все необходимые обследования.

Поэтому в программе медицинских гарантий появился отдельный пакет услуг, финансирующий медицинское освидетельствование всех военнообязанных. Все для того, чтобы военные проходили комиссию в одном месте.

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Какие изменения ждут ВЛК

ВЛК подотчетна Министерству обороны и их деятельность регулируется приказами именно этого ведомства. Но с началом полномасштабного вторжения РФ вся гражданская система также перешла на военные рельсы и подставляет плечо военной медицине, чтобы спасать тех украинцев, защищающих нашу независимость.

ВЛК делятся на две группы. Первая — те, кто работают с теми, кто только идет на службу. Вторая — те, кто работает с действующими военными и получили ранения.

Ранее медосмотры тех, кто идет на службу, проводились на базе центров комплектования. Но часто нужно было отправлять людей в другие учреждения для прохождения определенных исследований. Поэтому было принято решение дать возможность отчасти сотрудничать с гражданскими медицинскими учреждениями. Однако не все ТЦК это сделали, потому это сделали обязательным.

Отдельный вопрос касается тех, кто уже получил ранения. Тогда есть несколько видов ВЛК.

И тут мы снова пришли на помощь медицинским силам. Правительство инициировало внесение в некоторые законы и это позволило развертывать ВЛК на базе гражданских учреждений здравоохранения.

Сколько гражданских учреждений проводят ВЛК

Уже 819 гражданских учреждений имеют военно-врачебные комиссии, руководителя которых назначают медицинские силы ВСУ, но в их составе работают и гражданские врачи.

Теперь военный, попавший на лечение на стационар в гражданском учреждении, ВЛК может пройти прямо в заведении с оформлением всех соответствующих документов. Ему должны прийти документы, которые дают на это право, в частности, речь идет о справке о ранениях.

Ранее ее мог забрать военнослужащий только после обращения к командиру части. Сейчас правительство внесло несколько изменений в нормативно-правовые акты, когда этот документ приходит за электронным документооборотом уже в больницу. Таким образом, военным не нужно ходить за этой справкой самостоятельно.

Это тот момент, который был урегулирован, чтобы бумаги ходили за военнослужащим, а не раненные за ними.

В случае, когда по результатам ВЛК есть потеря функциональности, которая приводит к установлению определенной группы инвалидности, медико-социальные экспертные комиссии должны выезжать в больницу и проводить заседания у постели больного. Уже было проведено около 1500 таких заседаний, осмотрена и установлена группа для около 17 тысяч военнослужащих.

Создание электронных очередей

Отдельный вопрос касается военнослужащих, получивших статус ограниченно пригодных. Они также часто обращаются к ВЛК и именно поэтому часто формировались очереди. Поэтому было принято решение о создании электронной очереди. Таким образом, начмед воинской части может записать человека на определенный осмотр и человек будет приезжать на определенное время.

Юридически это урегулировано, но последний доклад уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца показал, что не все так работает, как это прописано в нормативно-правовых актах. Поэтому запущена группа мониторинга, чтобы быстро обнаруживать, где это работает, а где нет.

Работаем над тем, чтобы все, кто нас защищает, при травмах и ранениях не имели проблем с медицинской системой.

Также ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, когда будут известны имена уклонистов и врачей, выдававших фейковые справки.

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