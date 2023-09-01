Система була не готова до воєнного часу? Міністр охорони здоров’я пояснив, які зміни чекають на ВЛК

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко розповів Яні Брензей в ефірі марафону Єдині новини про розширення кількості закладів, де можна буде пройти військово-лікарську комісію.

Посадовець говорить, проблема полягає у тому, що раніше медичні огляди для людей, які йшли служити в ЗСУ, проводились на базі центрів укомплектування, а там не було можливості пройти всі необхідні обстеження.

Тому в програмі медичних гарантій з’явився окремий пакет послуг, який фінансує медичний огляд всіх військовозобов’язаних. Все для того, аби військові проходили комісію в одному місці.

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Які зміни чекають на ВЛК

ВЛК підзвітні Міністерству оборони та їхня діяльність регулюється наказами саме цього відомства. Але з початком повномасштабного вторгення РФ вся цивільна система також перейшла на військові рейки та підставляє плече військовій медицині, щоб рятувати тих українців, які захищають нашу незалежність.

ВЛК розділяються на дві групи. Перша — ті, хто працюють з тими, хто тільки йде на службу. Друга — ті, хто працює з чинними військовими та отримали поранення.

Раніше медогляди тих, хто йде на службу, проводились на базі центрів комплектування. Та часто потрібно було відправляти людей в інші заклади для проходження певних досліджень. Тому було ухвалене рішення дати можливість частково співпрацювати з цивільними медичними закладами. Однак не всі ТЦК це зробили, тому це зробили обов’язковим.

Окреме питання стосується тих, хто вже дістав поранення. Тоді є кілька видів ВЛК.

І тут ми знов прийшли на допомогу медичним силам. Уряд ініціював внесення до деяких законів і це дозволило розгортати ВЛК на базі цивільних закладів охорони здоров’я.

Скільки цивільних закладів проводять ВЛК

Наразі вже 819 цивільних закладів мають військово-лікарські комісії, керівника яких призначають медичні сили ЗСУ, але в їхньому складі працюють і цивільні лікарі.

Тепер військовий, який потрапив на лікування на стаціонар у цивільному закладі, ВЛК може пройти прямо в закладі з оформленням усіх відповідних документів. Йому мають прийти документи, які дають на це право, зокрема йдеться про довідку про поранення.

Раніше її міг забрати військовослужбовець виключно після звернення до командира частини. Зараз уряд вніс декілька змін до нормативно-правових актів, коли цей документ приходить за електронним документообігом вже в лікарню. Таким чином військовим не потрібно ходити за цією довідкою самостійно.

Це той момент, який був врегульований, аби папери ходили за військовослужбовцем, а не поранений за ними.

У разі, коли за результатами ВЛК є втрата функціональності, яка призводить до встановлення певної групи інвалідності, медико-соціальні експертні комісії маю виїжджати до лікарні та проводити засідання біля ліжка хворого. Вже було проведено близько 1500 таких засідань, оглянуто та встановлено групу близько 17 тисячам військовослужбовців.

Створення електронних черг

Окреме питання стосується військовослужбовців, які отримали статус обмежено придатних. Вони також часто звертаються до ВЛК і саме через це часто формувалися черги. Тому було ухвалене рішення про створення електронної черги. Таким чином начмед військової частини може записати людину на певний огляд і людина буде приїжджати на визначений час.

Юридично це врегульовано, але остання доповідь уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця показала, що не все так працює, як це прописано в нормативно-правових актах. Тому запущена моніторингова група, щоб швидко виявляти, де це працює, а де ні.

Працюємо над тим, щоб усі, хто нас захищає, у разі травм та поранень не мали проблем з медичною системою.

Також раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, коли будуть відомі імена ухилянтів та лікарів, які видавали фейкові довідки.

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