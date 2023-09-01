Україна

Система була не готова до воєнного часу? Міністр охорони здоров’я пояснив, які зміни чекають на ВЛК

Яна Брензей, ведуча і журналістка програми Вікна-новини 01 Вересня 2023, 19:30
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