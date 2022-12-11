Украина

Зеленский прокомментировал массовые отключения света в Украине

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 декабря 2022, 10:55
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0:03:05
Бахмут
Нет ни одного уцелевшего дома, а неподалеку слышны взрывы: как Бахмут продолжает стоять, несмотря на ежедневные штурмы оккупантов
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