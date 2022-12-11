Зеленский прокомментировал массовые отключения света в Украине

Энергетическая инфраструктура Украины требует значительного ремонта и времени для восстановления. Энергетики каждый день работают, чтобы обеспечить страну электроэнергией, однако ситуация остается сложной. В Киеве даже ввели новые графики отключения света. А в Одессе ситуация критическая.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 10 декабря прокомментировал ситуацию в энергетической системе Украины.

Владимир Зеленский об энергетике Украины

— Очень сложная ситуация в Одесской области. После ночного удара иранскими дронами Одесса и другие города и села региона в темноте.

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Более 1,5 млн человек в Одесской области без света.

Подключена только критическая инфраструктура и настолько, насколько есть возможность поставок электричества, — рассказал он.

По его словам, в ночь на субботу россияне применили против Одесской области 15 дронов Shahed, десять из них удалось сбить.

— Энергетики, ремонтные бригады, областные власти все работают без перерыва, чтобы вернуть свет. К сожалению, попадания были критическими, поэтому нужно не просто время, чтобы восстановить электричество…

Нужны не часы, а, к сожалению, несколько дней. Мы будем делать все, чтобы ускорить восстановление, — подчеркнул Зеленский.

Он призвал людей в этот трудный период помогать друг другу, друзьям, соседям, пожилым людям. Также отметил, что можно обращаться в Пункты Несокрушимости.

Читать по теме Будем с теплом и светом — что такое Пункты несокрушимости и как будут работать Рассказываем о работе Пунктов несокрушимости и где их найти.

Владимир Зеленский рассказал, что в разных областях Украины продолжаются как аварийные, так и стабилизационные отключения. Энергосистема далека от нормального состояния.

Где отключают свет больше всего

Больше всего отключений во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областях и Киеве.

— Нужно понимать: даже если нет массированных ракетных ударов, это не значит, что нет проблем, — подчеркнул президент.

Он заверил, что энергетики и коммунальщики делают героические поступки, когда за недели возобновляют то, что должно длиться месяцами.

Мы должны понимать всю сложность ситуации и экономить электроэнергию. Так мы можем помочь нашим энергетикам. Ранее мы рассказывали, как экономить свет.

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