Зеленський прокоментував масові відключення світла в Україні

Енергетична інфраструктура України потребує значного ремонту та часу на відновлення. Енергетики щодня працюють, щоб забезпечити країну електроенергією, проте ситуація залишається складною. У Києві навіть ввели нові графіки відключень світла. А в Одесі ситуація критична.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 10 грудня прокоментував стан справ в енергетичній системі України.

Володимир Зеленський про енергетику України

— Дуже складна ситуація в Одеській області. Після нічного удару іранськими дронами Одеса та інші міста й села регіону в темряві.

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Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики, — розповів він.

За його словами, у ніч на суботу росіяни застосували проти Одещини 15 дронів Shahed, десять з них вдалося збити.

— Енергетики, ремонтні бригади, обласна влада — усі працюють без перерви, щоб повернути світло. На жаль, влучання були критичними, тому потрібен не просто час, щоб відновити електрику…

Потрібні не години, а, на жаль, кілька днів. Ми будемо робити все, щоб пришвидшити відновлення, — наголосив Зеленський.

Він закликав людей у цей тяжкий період допомагати одне одному, друзям, сусідам, літнім людям. Також наголосив на тому, що можна звертатися до Пунктів Незламності.

Читати на тему Будемо з теплом та світлом — що таке Пункти незламності та як працюватимуть Розповідаємо про роботу Пунктів незламності та де їх знайти.

Володимир Зеленський розповів, що у різних областях України тривають як аварійні, так і стабілізаційні відключення. Енергосистема далека від нормального стану.

Де найбільше відключають світло

Найбільше відключень у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій областях та в Києві.

— Треба розуміти: навіть якщо немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем, — підкреслив президент.

Він запевнив, що енергетики й комунальники роблять героїчну справу, коли за тижні відновлюють те, що мало б тривати місяцями.

Ми маємо розуміти усю складність ситуації та заощадливо використовувати електроенергію. Так ми можемо допомогти нашим енергетикам. Раніше ми розповідали, як заощаджувати світло.

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