Подорожі та натхнення

Хобі для душі та здоров’я мозку: як гра на музичних інструментах запобігає розвитку деменції

Богдана Макалюк, журналістка сайту 11 Лютого 2024, 11:00
Гра на музичному інструменті запобігає появі деменції: що відомо
Фото: Pexels

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