Хобі для душі та здоров’я мозку: як гра на музичних інструментах запобігає розвитку деменції

Можливо, ти чув(-ла) про такий стан у людей, як деменція. Особливо фахівці радять займатися різними вправами, щоб зменшити ризики прояву деменції.

Результати нещодавнього дослідження показали, що гра на музичному інструменті може відстрочити розвиток деменції або взагалі запобігти її появі. Читай у матеріалі, що про це відомо.

Гра на музичному інструменті запобігає появі деменції

Насамперед треба зрозуміти, що таке деменція. Це не одне конкретне захворювання. Це загальна назва, якою позначають стан, що проявляється зниженням пам’яті, когнітивних процесів, виконавчих функцій (планування, судження, критики) тощо. Такий стан заважає повсякденному функціонуванню людини, вона втрачає здатність до самообслуговування, ще це впливає на поведінку, почуття та емоції.

Зараз також дивляться

Щоб запобігти появі такого стану, можна робити різні вправи, зокрема грати на музичному інструменті. Такого висновку дійшли вчені з Ексетерського університету у Великій Британії під час дослідження, опублікованого в науковому журналі International Journal of Geriatric Psychiatry.

Дослідникам вдалося проаналізувати дані 1107 людей віком понад 40 років, у яких попередньо не було встановлено діагнозу деменція. Під час дослідження порівнювали їхні когнітивні й музичні здібності, пише Science Alert. Результати показали, що показники функцій мозку значно кращі у тих, хто захоплювався грою на музичних інструментах.

Когнітивна психологиня з Університету Ексетера Енн Корбетт зазначила, що під час дослідження вивчали, як впливає музика на здоров’я мозку.

Ми вважаємо, що заняття музикою може бути способом зберегти спритність та стійкість мозку, відомого як когнітивний резерв (здатність зберігати розумову діяльність попри вікові зміни у мозку — ред.), — пояснила вона.

Науковці вважають, що люди, у яких когнітивний резерв більший, мають менший ризик захворіти на хворобу Альцгеймера. Цей резерв збільшується завдяки способу життя та обраній діяльності.

Інші фактори також можуть впливати на зниження ризику появи деменції. Наприклад, люди з вищим доходом можуть дозволити собі й уроки музики, і якісне харчування, яке, ймовірно, теж позитивно впливає на функціонування мозку.

Попередні дослідження також показали, що гра на музичних інструментах дозволяє тренувати мозок та підтримувати його у тонусі. Але Корбетт додає, що для вивчення цього взаємозв’язку потрібні додаткові дослідження.

Найпоширенішою формою деменції є хвороба Альцгеймера. Раніше ми розповідали про її симптоми та як її визначити.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.