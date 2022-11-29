Від новорічного символізму до актуальних потреб — що подарувати колезі на Новий рік

Перед Новим роком, напевно, кожен сушить голову над подарунками. Крім того, що треба вибрати їх для родини, треба ще ж і колегам приємно зробити.

У багатьох компаніях практикують гру Таємний Санта. Так кожен залишається з подарунком, можна навіть установити грошові обмеження, щоб не витрачати багато коштів.

Ми розповімо, що можна подарувати колезі на Новий рік.

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Новорічний символізм

Зима — це холод. Перше, що спадає на думку — подарувати колезі теплий новорічний яскравий плед / мініплед / пончо. Якщо великим пледом можна зігрітися вдома, то маленький огортатиме теплом в офісі, коли морозно.

Ще одним цікавим подарунком може бути чашка. Зараз їх існують безліч найрізноманітніших: у формі пряника, ялинки, Санти. Ті, що змінюють колір, світяться, вимірюють температуру.

Можна індивідуалізувати подарунок й подарувати колезі чашку з її (його) культовою фразою, фото чи улюбленим фільмом.

Інший варіант — новорічний чохол для ноутбука або індивідуальний з тією ж фразою чи фотографією.

Ще один подарунок, який набирає популярності — екокуб. З нього можна виростити ту ж саму ялинку чи навіть бавовну. Екокуб з бавовною на піку популярності. Цікаво, чому?

Подарунок під захоплення

Якщо ти довго не можеш придумати, що подарувати колезі, згадай, чим він (вона) любить займатися. Якщо йому (їй) до душі подорожі — у пригоді стане карта, на якій можна стирати чи позначати країни, в яких уже був(-ла).

Якщо людина пристрасний(-а) кавоман(-ка) чи любитель(-ка) чайних церемоній, то подаруй колезі набір якісного чаю чи кави. Або ж турку, міні-кавоварку, гарний скляний чи глиняний заварний чайничок.

Також гарним подарунком, який може допомогти розслабитися та очистити думки, є картонний 3D-конструктор. Існують різні моделі відомих архітектурних споруд: Колізей, Ейфелева вежа, Нотр-Дам де Парі тощо.

Це дає змогу змінити рід занять, а також вдома завжди буде красивий декор маленької копії відомої пам’ятки.

Якщо людина не має хобі, можеш допомогти його знайти й подарувати сертифікат на майстер-клас із малювання, ліплення глиною, фотографії, різьблення по дереву тощо.

Актуальні подарунки

Не можемо не згадати про актуальні подарунки. Зараз українці живуть в екстремальних умовах, коли кілька діб може не бути світла, води й тепла.

Тому хорошими подарунками цієї зими будуть термоси, термочашки, повербанки, гірлянди на батарейках та набір свічок.

Раніше ми розповідали, що можна подарувати батькам на Новий рік.

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