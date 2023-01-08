Станеш на лід із першого разу! Як навчитись кататися на ковзанах

Катання на ковзанах — один з популярних зимових видів спорту, хоча займатись ним можна без проблем у будь-яку пору року.

Щойно ти навчишся кататись на льоду, тобі буде легше відновитись навіть після тривалої паузи. А вчитись, як відомо, ніколи не пізно. Тож чому б не провести весело час з друзями чи рідними та опанувати нову навичку?

Читай, як навчитись кататись на ковзанах та яку користь для здоров’я принесе цей спорт.

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Одягнись відповідно

Якщо говорити про одяг на ковзанці, то він повинен бути максимально зручним, теплим і безпечним. Гарною ідеєю буде взяти із собою рукавички, які можуть тебе захистити під час падіння.

Ноги також мають бути прикритими, щоб ковзани їх не натерли. Обирай досить довгі шкарпетки, але не товсті. Завдяки активним рухам ти не змерзнеш, а ось занадто щільні шкарпетки не пропускатимуть повітря та обмежуватимуть тіло.

Обери правильні ковзани

Для початківців краще обирати ковзани для фігурного катання, адже вони мають довге лезо. Дуже важливо взяти правильний для себе розмір взуття.

Адже якщо ковзани занадто тісні, то твої ноги заніміють та заболять, а якщо ковзани бовтатимуться на ногах, то щиколотки та стопи не матимуть належної підтримки.

У будь-якому разі неправильно підібрані ковзани збільшують ризик травмування. Тому не бійся консультуватись зі своїм тренером або працівниками ковзанки.

Це стосується і шнурування ковзанів. Вони повинні сидіти щільно на ногах, але водночас тобі має бути зручно стояти в них.

Розігрійся повільно

Зазвичай катання на ковзанах проходить на льодовій арені, тому спершу м’язи твого тіла будуть холодними. Одразу інтенсивно розтягуватись може бути небезпечно, адже це може призвести до розривів м’язів та сухожилля.

Ось кілька вправ, з яких можна почати розминку:

передні випади ногами;

бічні випади;

махи руками;

махи ногами вперед, назад та з боку в бік;

згинання ніг.

Зробити це ще можна до виходу на ковзанку. А ось на льоду спершу краще триматись біля бар’єру. Це додасть тобі впевненості у своїй безпеці та дозволить поступово звикнути до катання на ковзанах.

Тримай рівновагу

Дивись не собі під ноги, а прямо в той напрямок, у якому рухаєшся. Це дозволить уникнути неприємного зіткнення з чимось або кимось на льоду. А ще це збереже рівновагу та зменшить ризик падіння.

Крім того, для підтримання балансу краще завжди тримати коліна злегка зігнутими, а руки — витягнутими вперед та розставленими.

Корисний лайфхак: якщо відчуваєш, що втрачаєш рівновагу, одразу витягни руки вперед, трохи присядь та схопи коліна. Ну, і звісно, ніколи не нахиляйся назад.

Навчись падати та вставати

Так, падіння — часто невід’ємна складова катання на ковзанах, особливо на початку навчання. Однак якщо навчитись правильно падати та вставати, то можна уникнути неприємностей на льоду.

Головне правило — завжди намагатись якомога нижче присісти, якщо відчуваєш, що падіння не уникнути. Так ти скоротиш відстань до льоду, а отже зменшиш силу удару. А ще тримай кінцівки якомога ближче до тіла та за можливістю спробуй захистити голову руками.

Для того, щоб довести навичку падіння до автоматизму, навмисно тренуйся падати, контрольовано присідаючи та нахиляючись у якийсь бік.

Встати на льоду можна за таким алгоритмом:

Поклади руки та коліна на лід. За допомогою рук підніми одне коліно так, щоб воно стояло під 90° відносно поверхні. Поклади обидві руки на коліно й відштовхувальним рухом встань з льоду.

Навчись зупинятись

Розповімо тобі найпростіший та найпоширеніший спосіб зупинки на льоду — зігни ноги в колінах, поверни пальці кожної стопи всередину, а п’яти — назовні. Це сповільнить і зупинить тебе.

Інший варіант зупинки для початківців називається Т-стоп. Для цього почни ковзання однією ногою, а потім постав іншу ногу перпендикулярно позаду, щоб ковзани утворили Т-подібну форму. Натискай ногами вниз на зовнішній край леза заднього ковзана, доки він не зупиниться.

Зрештою не засмучуйся, якщо раптом з першого разу щось не вийде. Адже основна твоя задача на льоду — весело провести час та не травмуватись.

Катання на ковзанах: користь для здоров’я

Незалежно від того, чи ти збираєшся професійно займатись катанням на ковзанах, чи просто для розваги, цей вид спорту принесе тобі багато користі:

поліпшення гнучкості суглобів;

зміцнення м’язів ніг;

оздоровлення серцево-судинної системи;

покращення психічного здоров’я та емоційного стану;

розвиток почуття рівноваги та координації;

збільшення витривалості організму;

підтримка розумових здібностей завдяки необхідності високої концентрації, сильних навичок пам’яті та просторового сприйняття.

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