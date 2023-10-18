У чому зустрічати 2024 за знаками зодіаку: обираємо вбрання на рік Зеленого дерев’яного Дракона

У новорічну ніч багато хто хоче мати привабливий вигляд, тому потрібно заздалегідь задуматися про те, в чому зустрічати Новий рік 2024 знакам зодіаку.

До вибору вбрання іноді підходять дуже відповідально, щоб не тільки створити модний і красивий лук, а й догодити “покровителю” (Зеленому дерев’яному Дракону). У чому зустрічати 2024 за знаками зодіаку — читай у матеріалі.

Овни

Найкраще Овнам зустрічати Новий рік у світлому вбранні. Наприклад, білому, молочному, бежевому, сіро-блакитних відтінках. Чоловікам потрібно одягнути стриманий лук зі штанами класичного крою, сорочкою та блакитним піджаком. А ось дамам підійде сукня-футляр із металевими аксесуарами.

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Тельці

Тельцям також потрібно сфокусувати увагу на тихих тонах. Вдалими можуть стати:

молочні відтінки;

оливкові кольори;

коричневий;

кавовий.

Чоловіки можуть вибрати лук в стилі casual. Жінки можуть урізноманітнити образ зеленими відтінками. Можна вибирати сукні зі стриманим кроєм.

Близнюки

Близнюкам підійде лук у жовтому, помаранчевому чи коричневому кольорі. Також можна зупинитися на молочному чи сірому. Чоловікам підійде яскраве вбрання та ефектні акценти в одязі.

Жінкам краще придивитися до довгих суконь силуету, що летить. Наприклад, варіантів з асиметричним подолом.

Рак

Ракам підійдуть такі відтінки:

молочний;

сріблястий;

пісочний;

сірий;

зелений;

коричневий.

Чоловікам краще одягнути сорочки з оригінальним принтом у вигляді плавного переливу від одного тону до іншого. А прикрасити й принести удачу жінкам допоможе сукня, яка приваблюватиме своїм незвичайним забарвленням.

Лев

Левам йдуть золотисті кольори, тому можна придивитися до нього чи коричневого, жовтого кольорів. Чоловікам створити неймовірний лук допоможуть світлі штани та сорочка пісочного кольору.

Жінкам до лиця цієї ночі будуть сукні прямого крою в золотистому або пісочному кольорі. Також придивись до коричневої палітри.

Терези

Придивись до образів у блакитному, рожевому та бежевому кольорі. Чоловікам цієї ночі можна вибрати гарне поєднання світлих штанів з теплим светром.

Під низ теплої речі краще одягати класичну сорочку. А жінкам варто звернути увагу на коктейльні сукні. До образу додай різноманітні прикраси (наприклад, непарні сережки).

Скорпіон

Скорпіонам краще зосередиться на помаранчевому чи теракотовому кольорі одягу для зустрічі нового року 2024. Також можна додавати акцентні, червоні речі. Можна підібрати маленькі темні сукні або комбінезони з глибоким вирізом на спині. Чоловікам краще зупинитися на костюмі або аутфіті в стилі casual.

Стрільці

Стрільцям необхідно наголосити на комфорті й вибрати для себе найбільш зручний святковий прикид. Можна підібрати стильні образи білого, сірого, коричневого, синього чи фіолетового кольору.

Представникам чоловічої статі можна одягнути улюблені штани в класичному відтінку, а нагору стильний пуловер, гольф чи светр. Жінкам краще вибрати вільні сукні-футляри або красиву трикотажну спідницю.

Козоріг

Для Козорогів краще підібрати луки в пастельних тонах. Наприклад, придивись до таких тонів:

бежевого;

блакитного;

пісочного;

попільного.

Чоловікам слід одягнути класичний костюм, а жінкам — акуратне і витончене плаття в комбінації з туфлями (бажано підібрати пару зі стійким підбором).

Водолій

Водоліям підійде вбрання синього або блакитного відтінку. Серед щасливих кольорів є й білий. Одяг можна прикрасити камінням або зі сріблястим відливом.

Для джентльменів вдалим рішенням стануть штани з сорочкою та оригінальною краваткою. Дівчата можуть приміряти сукню з пишними рукавами або цікаву блузку зі спідницею зі шкіри.

Риби

Рибам можна підібрати вбрання темно-зеленого або рожевого кольору. Краще не купувати яскраві прикраси на користь мінімалістичних і лаконічних варіантів.

Щодо самого одягу, то тут особливих обмежень у плані фасону немає. Тому можна вибирати вироби як прямого, так і вільного крою. Жінкам підійдуть пудрові та смарагдові сукні. Чоловіки ж не помиляться, коли одягнуть на себе сорочку світло-рожевого відтінку.

Раніше ми розповідали, чому варто дивитися на склад одягу.

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