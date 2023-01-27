Потіш себе смачною стравою в ці нелегкі часи: як смажити пельмені та що для цього потрібно

Смажені пельмені — смачна і поживна страва, яку люблять багато людей. Часто їх готують тоді, коли після варіння м’ясних ласощів господиня не розраховує порції.
Після цього в каструлі залишаються пельмені, і треба вигадати, що з ними робити. Якщо назад кидати в бульйон — вони розмокнуть, а викидати смакоту на смітник теж не хочеться.
Як смажити пельмені та що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Після варіння пельменів воду з каструлі потрібно злити й додати туди шматочок масла. За потреби пельмені слід посолити і поперчити.
Після цього їх треба посмажити на олії та подавати з різними добавками. Наприклад, для посилення смаку відмінно підійдуть:
Інгредієнти:
Розігрій масло на сковороді та додай туди пельмені. Смажити потрібно по 6–7 хв з кожного боку. Накрий кришкою і готуй до хрусткої скоринки.
Візьми велику миску і кинь у неї пельмені. Додай тертий сир, зелень, перець та перемішай. Подавай зі свіжою сметаною на великій тарілці.
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