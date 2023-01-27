Потіш себе смачною стравою в ці нелегкі часи: як смажити пельмені та що для цього потрібно

Смажені пельмені — смачна і поживна страва, яку люблять багато людей. Часто їх готують тоді, коли після варіння м’ясних ласощів господиня не розраховує порції.

Після цього в каструлі залишаються пельмені, і треба вигадати, що з ними робити. Якщо назад кидати в бульйон — вони розмокнуть, а викидати смакоту на смітник теж не хочеться.

Як смажити пельмені та що для цього потрібно — читай у матеріалі.

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Як правильно смажити пельмені

Після варіння пельменів воду з каструлі потрібно злити й додати туди шматочок масла. За потреби пельмені слід посолити і поперчити.

Після цього їх треба посмажити на олії та подавати з різними добавками. Наприклад, для посилення смаку відмінно підійдуть:

сир;

сметана;

кетчуп із майонезом;

оцет;

соєвий соус;

бальзамічний оцет.

Смажені пельмені із сиром: покроковий рецепт

Інгредієнти:

пельмені;

50 г масла;

2 ст. л. сметани;

0,5 склянки води;

паприка, спеції, сіль;

100 г твердого сиру;

зелень.

Спосіб приготування:

Звари пельмені та злий воду. Виклади пельмені на сковороду. Додай олію та сметану, перемішай. Влий воду і додай спеції, перемішай. Готуй до випаровування рідини під кришкою, помішуючи. Додай тертий сир та зелень, перемішай.

Як смажити заморожені пельмені

Розігрій масло на сковороді та додай туди пельмені. Смажити потрібно по 6–7 хв з кожного боку. Накрий кришкою і готуй до хрусткої скоринки.

Візьми велику миску і кинь у неї пельмені. Додай тертий сир, зелень, перець та перемішай. Подавай зі свіжою сметаною на великій тарілці.

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