Їжа та рецепти

Потіш себе смачною стравою в ці нелегкі часи: як смажити пельмені та що для цього потрібно

Анна Голішевська, редакторка сайту 27 Січня 2023, 16:30
Пельмені: рецепт
Фото: Unsplash

Більше новин
Монета
Як очистити мідну монету в домашніх умовах: покрокова інструкція
Відпочинок ЗСУ
Те, що справді їм потрібно: як працює центр відпочинку для наших героїв на передовій
PT-91 Twardy
Польща готова передати Україні 60 модернізованих танків PT-91 Twardy: характеристики та особливості
27 січня — день пам’яті жертв Голокосту: історії свідків трагедії
Біль, закарбований у пожовклих листах: Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту — історії свідків трагедії
Дивитись більше

Матеріали по темі

Потіш себе смачною стравою в ці нелегкі часи: як смажити пельмені та що для цього потрібно
Зелена насолода для гарної фігури: як приготувати брюссельську капусту з родзинками
Чим корисна кава з какао
А якщо випити кави з какао? Це не тільки смачно, а й корисно!
Як приготувати чизкейк з лохиною та желе: рецепт від Яни Станішевської
Один із найбюджетніших десертів! Рецепт тришарового блакитного чизкейка з лохиною
Як зберігати продукти без холодильника?
Як зберігати продукти без холодильника — поради кулінара Євгена Клопотенка

Відео
0:03:12
Відпочинок ЗСУ

Те, що справді їм потрібно: як працює центр відпочинку для наших героїв на передовій
0:05:20
27 січня — день пам’яті жертв Голокосту: історії свідків трагедії
Біль, закарбований у пожовклих листах: Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту — історії свідків трагедії
0:03:11
Як херсонці передають на фронт сухий борщ
Борщ швидкого приготування — як переселенці з Херсона допомагають військовим на передовій
0:04:13
Автентичний хліб
Садочок у бомбосховищі: як українські діти звикають до реалій війни
0:03:39
Автентичний хліб
Автентичний хліб Черкащини: такого більше не скуштуєш ніде!
Потіш себе смачною стравою в ці нелегкі часи: як смажити пельмені та що для цього потрібно
Актуальна карта бойових дій в Україні 27 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:00
Миколаїв новини
Майже знищене, усе в дірках. Як село на Миколаївщині пережило справжнє жахіття
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
0:03:16
Світові політики про підтримку України: хто та як підтримує
Мир в Україні залежить від підтримки та постачання зброї! Що кажуть європейські політики про допомогу нашій країні
0:03:11
оксана шелудченко
Врятувала з-під обстрілів 86 тварин: історія зооволонтерки з Донеччини
Більше відео
Монета
Читати далі
Як очистити мідну монету в домашніх умовах: покрокова інструкція

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь