Смак дитинства: як зробити ряжанку в домашніх умовах — рецепт

Ряжанка — смачнющий напій, який нагадує суміш молока, карамелі й пахне бабусиним пирогом з ревенем. Готувати ряжанку не складно, проте часу це займе багато, тож наберись терпіння! А ми обіцяємо, що результат буде неймовірно смачним.

Як приготувати ряжанку в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як зробити ряжанку в домашніх умовах

Для того щоб вийшла смачна та справжня ряжанка, необхідно всього три речі: пряжене молоко, закваска й тепле місце.

Зараз також дивляться

Пряжене молоко — 3 л

Закваска для ряжанки

Покривало або рушник

Стерилізований посуд для ряжанки

Читати на тему Згущене молоко у домашніх умовах — простий рецепт від Євгена Клопотенка Покроковий рецепт домашнього згущеного молока.

Ряжанка в домашніх умовах: покроковий рецепт

Для початку потрібно зробити пряжене молоко. Для цього можна використати мультиварку чи йогуртницю з відповідною опцією або приготувати пряжене молоко в духовці.

Щоб приготувати пряжене молоко в духовці, пастеризоване або свіже молоко доведи до кипіння. Тоді відправ його до духовки, розігрітої до 70 –100 °С. Тримай молоко в такій температурі від п’яти до дев’яти годин.

Охолоди пряжене молоко до 38–42 °С, перелий його у простерилізований посуд та додай до молока закваску. Перемішай чистою ложкою, укутай у покривало чи рушник та залиш у теплому місці на 12 годин. Для дозрівання потім відправ ряжанку на три години до холодильника. Зберігати ряжанку можна до п’яти днів.

А оскільки до України вже зовсім скоро прийде справжнє тепло та навіть спека, то корисно буде також знати, як приготувати морозиво в домашніх умовах: рецепти ми писали в нашому іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!