Смак дитинства: як зробити ряжанку в домашніх умовах — рецепт

Ряжанка — смачнющий напій, який нагадує суміш молока, карамелі й пахне бабусиним пирогом з ревенем. Готувати ряжанку не складно, проте часу це займе багато, тож наберись терпіння! А ми обіцяємо, що результат буде неймовірно смачним.
Як приготувати ряжанку в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Для того щоб вийшла смачна та справжня ряжанка, необхідно всього три речі: пряжене молоко, закваска й тепле місце.
Pexels
А оскільки до України вже зовсім скоро прийде справжнє тепло та навіть спека, то корисно буде також знати, як приготувати морозиво в домашніх умовах: рецепти ми писали в нашому іншому матеріалі.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!