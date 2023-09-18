Здоров'я та краса

Ефект EPOC: як займатися так, щоб калорії спалювалися навіть після тренування

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 18 Вересня 2023, 07:00
тренування
Фото: Pexels

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