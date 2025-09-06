Тренд, якого не мало б бути: що таке пілатесне тіло і чому це може нашкодити

Прагнення до вдосконалення не завжди має здорову природу. Адже у сучасному світі, коли чимало наших бажань насправді сформовані не з глибокої потреби, а під тиском красивої картинки у соцмережах, дуже легко потрапити у пастку.

Ця пастка може загрожувати навіть твоєму життю та здоровʼю. Таким стало і “пілатесне тіло”, до якого одночасно почали прагнути чимало жінок.

Про шкоду тренду на пілатесне тіло, розповіли у британському виданні Independent. Ми переповідаємо далі найцікавіше.

Пропаганда пілатесу: чому це не ОК?

Завдяки TikTok пілатес став не просто варіантом рухової активності, а сформував цілу течію, яка передбачає не лише рухливість, а зовнішній вигляд, звички, навіть одяг та зачіски.

Це легка та струнка дівчина, яка обирає акуратний невисокий хвостик волосся та легкий, майже непомітний макіяж. Її звички — про ранній підйом та багато часу, присвяченого своєму тілу та думкам у медитаціях, йозі та пілатесі.

В одязі вона надає перевагу спортивному стилю у пастельних тонах, а її стрічка в Instagram неодмінно розповідає про режим занять та дієту.

Та найбільшою проблемою стало “тіло в стилі пілатес”, яке рекламують інфлюенсери.

Вони пропонують різноманітні курси з пілатесу, які начеб-то мають допомогти іншим досягнути таких самих результатів.

На жаль, дуже часто вони містять оманливу інформацію або можуть нашкодити.

TikTok та Instagram переповнені фото з тренажерних залів з підписами “пілатесне тіло” чи подібне. Воно означає:

підтягнуті, але не великі руки;

тонкий, але чітко виражений чотирикутник преса;

довгі та стрункі ноги тощо.

Як не дивно, цей тренд виник на ґрунті бодіпозитиву і зʼявився як частина здорового та цікавого способу життя, не викликавши критики.

Однак, по суті, знову пропагує худорляву та “вишукану” статуру серед жінок, неначе відсовуючи у небуття звичайне здорове тіло, яким намагається здаватися “пілатесне”.

Варто нагадати, що звичайний пілатес — практика, заснована 100 років тому Джозефом Пілатесом і вона передбачає плавні, повільні вправи на килимку.

Зараз можна помітити, що заняття з пілатесу часто включають велику кількість силових вправ та навіть на кардіо.

До того ж за заняття з тренером доведеться заплатити немалі кошти.

Лікарка та наукова співробітниця Кет Шнайдер вивчає зміну тенденцій сприйняття тіла в Центрі досліджень зовнішності UWE. Вона зазначила: саме соцмережі відіграють ключову роль у подібних змінах тенденцій у світі.

— Соціальні мережі є ключовим фактором цієї мінімалістичної, вишуканої, орієнтованої на здоров’я естетики, яка домінує у візуальній культурі.

Ця естетика тісно пов’язана з іншими недавніми трендами на спосіб життя — clean girl та так звана тиха розкіш.

Також Шнайдер стверджує, що пілатесне тіло найбільше перегукується з естетикою аеробіки 1980 років.

Наразі цей тренд часто може свідчити про бажання випромінювати справжній добробут, але чи може таке заняття вплинути на реальне життя?

Також легко помітити, що тренд на пілатесне тіло зʼявився одразу після буму на схуднення за допомогою Оземпіку. Від цього препарату та різкого схуднення твоє тіло може втратити форму — більше про це ми писали в нашому іншому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!