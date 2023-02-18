Локони розсипаються та зовсім не слухаються? Лайфхаки, як прибрати пухнастість волосся

У постах фешн-блогерів у Instagram та в рекламі ми зазвичай бачимо ідеальні, гладкі та пишні локони жінок. Утім, в реальному житті все може бути інакше.
Пухнастість волосся з’являється через різні причини — від особливостей генетики до неправильного догляду та зовнішніх факторів.
Та перейматись через це не потрібно. Адже наразі є багато способів, як прибрати пухнастість волосся в домашніх умовах. Читай про це детальніше.
Є кілька основних причин появи пухнастого волосся:
Якщо ти хочеш прибрати пухнастість волосся швидко, тобі допоможе укладка. Візьми сироватку, яка бореться з електризацією та додає локонам блиску, нанеси кілька крапель на волосся та розподіли, а потім зроби стайлінг, користуючись феном та круглою щіткою для розчісування.
Це одразу зробить твоє волосся гладким. Однак варто розуміти, що результат від цього швидко зникне.
Якщо тобі подобаються салонні процедури, то для пористого волосся чудово підійдуть ламінування та кератинове відновлення.
Однак найкращий та найтриваліший результат дасть правильний домашній догляд за волоссям:
Якщо ти дотримуватимешся цим правил догляду за волоссям на регулярній основі, то вже зовсім скоро побачиш позитивні результати та розпрощаєшся з пухнастістю локонів.
Часто пухнасте волосся схильне до електризації. Така проблема є як у жінок, так і в чоловіків. Це може створювати певний дискомфорт.
Однак рішення завжди є. Читай, чому електризується волосся та що з цим робити.
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