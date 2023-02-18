Локони розсипаються та зовсім не слухаються? Лайфхаки, як прибрати пухнастість волосся

У постах фешн-блогерів у Instagram та в рекламі ми зазвичай бачимо ідеальні, гладкі та пишні локони жінок. Утім, в реальному житті все може бути інакше.

Пухнастість волосся з’являється через різні причини — від особливостей генетики до неправильного догляду та зовнішніх факторів.

Та перейматись через це не потрібно. Адже наразі є багато способів, як прибрати пухнастість волосся в домашніх умовах. Читай про це детальніше.

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Чому виникає пухнастість волосся

Є кілька основних причин появи пухнастого волосся:

генетика — пористі від природи локони схильні до пухнастості, а також електризації;

— пористі від природи локони схильні до пухнастості, а також електризації; неправильний догляд — часте використання фена та вирівнювача без термозахисту може пошкодити волосся внаслідок термічного впливу;

— часте використання фена та вирівнювача без термозахисту може пошкодити волосся внаслідок термічного впливу; хімічна завивка — ця процедура, попри вдосконалені сучасні технології, призводить до пересушування волосся та може негативно вплинути на тонкі та ослаблені локони;

— ця процедура, попри вдосконалені сучасні технології, призводить до пересушування волосся та може негативно вплинути на тонкі та ослаблені локони; недостатнє зволоження — палке сонце влітку та холодний вітер і мороз узимку також пересушують та електризують волосся;

— палке сонце влітку та холодний вітер і мороз узимку також пересушують та електризують волосся; агресивне освітлення і фарбування — випалення натурального пігменту робить волосся “порожнім”, яке легко розвивається та пушиться.

Як прибрати пухнастість волосся

Якщо ти хочеш прибрати пухнастість волосся швидко, тобі допоможе укладка. Візьми сироватку, яка бореться з електризацією та додає локонам блиску, нанеси кілька крапель на волосся та розподіли, а потім зроби стайлінг, користуючись феном та круглою щіткою для розчісування.

Це одразу зробить твоє волосся гладким. Однак варто розуміти, що результат від цього швидко зникне.

Якщо тобі подобаються салонні процедури, то для пористого волосся чудово підійдуть ламінування та кератинове відновлення.

Однак найкращий та найтриваліший результат дасть правильний домашній догляд за волоссям:

Використовуй шампунь для сухого, неслухняного або пошкодженого волосся, бажано з кератином у складі. Є навіть спеціальні шампуні для розгладжування локонів.

Застосовуй кондиціонер після кожного миття голови для пом’якшення волосків.

Також кілька разів на тиждень нанось пом’якшувальні та зволожувальні маски.

Щодня використовуй засоби, які не потребують змивання. Наприклад, олійки, креми або сироватки для зволоження та відновлення волосся.

Роби домашні маски з масел для зволоження волосся. Для пухнастих локонів підійдуть оливкова, реп’яхова, кокосова і персикова олії.

Суши волосся теплим струменем повітря, чергуючи його з холодним. Уникай високої температури фена.

При використанні щипців чи вирівнювачів, нагрівай їх до температури не вище 180°C. Обов’язково нанось термозахист під час укладання волосся.

Заміни пластикові чи металеві щітки на дерев’яний гребінець.

Захищай волосся головним убором як взимку, так і влітку. Від згубного впливу сонця нанось на волосся засоби з УФ-захистом.

Якщо ти дотримуватимешся цим правил догляду за волоссям на регулярній основі, то вже зовсім скоро побачиш позитивні результати та розпрощаєшся з пухнастістю локонів.

Часто пухнасте волосся схильне до електризації. Така проблема є як у жінок, так і в чоловіків. Це може створювати певний дискомфорт.

Однак рішення завжди є. Читай, чому електризується волосся та що з цим робити.

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