Здоров'я та краса

Локони розсипаються та зовсім не слухаються? Лайфхаки, як прибрати пухнастість волосся

Олена Яковлєва, редакторка сайту 18 Лютого 2023, 09:30
Як прибрати пухнастість волосся: поради, які допоможуть зробити волосся гладким
Фото: Pexels

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