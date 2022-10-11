Актуальна карта бойових дій в Україні 11 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Масовий ракетний обстріл України не допоможе ворогу ані зламати нас, ані переламати хід війни, ані змінити вигляд на карті бойових дій.

А ось допомогти українським військовим помститись ворогу за його терористичні акти може кожен українець — варто лише задонатити на дрони від Сергія Притули та Сергія Стерненка, або ж на будь-який інший збір для ЗСУ.

Поки ти тягнешся до посилання на збір, Генштаб ЗСУ публікує оперативну інформацію в Україні, інформація про небезпечні напрямки та місця, де точаться запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує вибух на Кримському мосту:

Вибух мосту у поєднанні з нещодавніми військовими невдачами Росії та частковою мобілізацією викликають пряму критику президента Росії Володимира Путіна та Кремля з боку російської провоєнної націоналістичної спільноти.

Експерти зазначають, що ця критика з боку когорти, яка підтримує війну, може свідчити про зростання сумнівів щодо здатності президента Росії досягти обіцяної ним мети, а звинувачення у всіх провалах Міністерства оборони та спецслужб може у довгостроковій перспективі підірвати режим Путіна.

Путін не може зробити єдиного, чого вимагає його жорсткий електорат, — виграти війну. А ескалація, звичайна чи ядерна, не зможе розв’язати його проблеми.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 11 жовтня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що російська окупаційна армія, не маючи досягнень на полі бою, застосовує тактику терору проти цивільного населення України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Противник вчергове завдав ракетних та авіаційних ударів по багатолюдних мирних українських містах. Внаслідок масованого ракетного удару за поточну добу постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 20 населених пунктів.

Під вогнем опинились Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. Вкотре загинули цивільні люди.

Протягом доби окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари. Для ударів по містах і селах противник використав крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати.

Силами та засобами Повітряних Сил, а також протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України, було знищено 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів. Загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України зберігається і надалі.

Водночас ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, обстрілює позиції наших військ, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Янжулівка, Тимоновичі, Михальчина Слобода, Вірнопілля та Миропілля ;

на Слобожанському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також танків, в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна та Стельмахівка ;

на Краматорському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема в районі населеного пункту Білогорівка ;

на Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Сіверськ, Соледар, Бахмут, Майорськ, Курдюмівка та Нью-Йорк ;

на Авдіївському напрямку, з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вогневого ураження зазнали райони Первомайського, Вугледара, Невельського та Мар’їнки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали Залізничне, Білогірʼя, Времівка, Дорожнянка, Темирівка та Червоне.

На Південнобузькому напрямку ворог посилив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. За поточну добу здійснив понад 93 артилерійських обстріли, що майже втричі більше ніж за минулу добу.

Окрім позицій наших військ, вогневого впливу зазнали й населені пункти. Найбільш постраждали Нікополь, Вищетарасівка та Новокиївка.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське.

Поряд із відбиттям повітряного нападу противника, авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала п’ять ударів. Підтверджено ураження трьох районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника.

Українські ракетні війська та артилерія за добу уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та один зенітний ракетний комплекс С-300 ворога.

Звуки сирен та вибухи можуть застати людину будь-де: у приміщенні, на вулиці чи в метро. Читай, що робити при обстрілі, де б ви не були.

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