Виклики освіти під час війни: як проходить навчання в різних областях України

У Ванкувері пройшла всесвітньо відома конференція TED, мета якої розповсюджувати ідеї, що мають змінити світ. Однією з перших там виступила голова громадської спілки Освіторія Зоя Литвин.

В ефірі телемарафону вона розповіла про основні проблеми освітнього процесу під час війни.

Ідея, яку я хотіла донести до спільноти, — українські вчителі продовжують викладати, а діти продовжують навчатися. Це означає, що ми впевнені в нашому майбутньому, бо навіть діти й вчителі за нього борються доступними їм методами, — розповіла Литвин. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Усе ж освітній процес в Україні зараз проходить нерівномірно. З семи мільйонів українських дітей війни 4,2 — діти шкільного віку, для яких освітній процес був призупинений. Зараз якісне змішане навчання продовжується в п’яти областях України.

В інших 13 областях деякі освітні заклади частково поновили навчання наживо. В одній області повністю призупинено навчання, а в іншій немає даних через активні військові дії.

Дивися, чому відновлення навчання дітей має бути пріоритетом №1 для батьків.

Цього року замість традиційного ЗНО абітурієнти складатимуть його спрощений аналог — мультипредметний тест з трьох дисциплін. Це українська мова, математика та історія України. Дивися, як проходитиме вступна кампанія 2022 року.