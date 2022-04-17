Вызовы образования во время войны: как проходит обучение в разных областях Украины

В Ванкувере прошла всемирно известная конференция TED, цель которой распространять идеи, которые должны изменить мир. Одной из первых там выступила глава общественного союза Освіторія Зоя Литвин.

В эфире телемарафона она рассказала об основных проблемах образовательного процесса во время войны.

Идея, которую я хотела донести до сообщества, — украинские учителя продолжают преподавать, а дети продолжают учиться. Это значит, что мы уверены в нашем будущем, потому что даже дети и учителя за него борются доступными им методами, — рассказала Литвин. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Все-таки образовательный процесс в Украине сейчас проходит неравномерно. Из семи миллионов украинских детей войны 4,2 — дети школьного возраста, для которых образовательный процесс был приостановлен. В настоящее время качественное смешанное обучение продолжается в пяти областях Украины.

В других 13 областях некоторые образовательные заведения частично возобновили обучение вживую. В одной области полностью приостановлено обучение, а в другой нет данных из-за активных военных действий.

Смотри, почему восстановление обучения должно быть приоритетом №1 для родителей.

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