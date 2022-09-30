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Екологічний та дешевий спосіб опалення — як у Вінницькій області добувають тепло з-під землі

Людмила Цимбалюк 30 Вересня 2022, 07:00

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