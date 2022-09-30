Екологічний та дешевий спосіб опалення — як у Вінницькій області добувають тепло з-під землі

У Вінницькій області ще до лютого почали переходити на відновлювані джерела енергетики. Децентралізація змусила задуматись про економію.

У Якушинецькій громаді зрозуміли, що тепло можна отримувати з повітря, води або ж землі. Так у будинку культури з’явився надсучасний комплекс, який обігріває понад 500 квадратів площі тепловими насосами.

Вони живляться зі свердловин, що помістили на 50 метрів у землю. Постійна температура землі й дає таке необхідне, а головне — дешеве тепло.

До повномасштабного вторгнення громада планувала перевести половину соціальної сфери на енергію землі. Бо підрахували, що лише на одному будинку культури заощадять до 300 тисяч гривень за рік.

Встановлення системи відновлювальної теплової енергії не дешеве — потрібно заплатити від чотирьох до 12 тисяч євро. Але вже за три – п’ять років таке опалення окуповується. І воно точно не залежить від ціни на газ.

Тож уже чимало мешканців громади планують переобладнати свої будинки й обігріватись теплом землі.

Зараз на ринку представлено багато техніки, яка наповнить оселю теплом. Читай, як вибрати обігрівач.

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