Экологичный и дешевый способ отопления — как в Винницкой области добывают тепло из-под земли

В Винницкой области еще до февраля начали переходить на возобновляемые источники энергетики. Децентрализация заставила задуматься об экономии.
В Якушинецкой общине поняли, что тепло можно получать из воздуха, воды или земли. Так в здании культуры появился сверхсовременный комплекс, обогревающий более 500 квадратов площади тепловыми насосами.
Они питаются из скважин, которые поместили на 50 метров в землю. Постоянная температура земли и дает столь необходимое, а главное — дешевое тепло.
До полномасштабного вторжения община планировала перевести половину социальной сферы на энергию земли. Потому что подсчитали, что только на одном доме культуры сэкономят до 300 тысяч гривен в год.
Установка системы возобновляемой тепловой энергии не дешевая — нужно заплатить от четырех до 12 тысяч евро. Но уже через три – пять лет такое отопление окупится. И оно точно не зависит от цены газа.
Поэтому многие жители общины планируют переоборудовать свои дома и обогреваться теплом земли.
Сейчас на рынке представлено много техники, которая наполнит жилище теплом. Читай, как выбрать обогреватель.
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