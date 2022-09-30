Экологичный и дешевый способ отопления — как в Винницкой области добывают тепло из-под земли

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Людмила Цымбалюк 30 сентября 2022, 07:00

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Масштабный обстрел Днепра. Россияне уничтожили транспортное предприятие и убили человека
Карта бойових дій в Україні 30.09.2022 онлайн
Читать дальше
Актуальная карта боевых действий в Украине 30 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

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