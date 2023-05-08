Люди

З собою лише маленька сумка та болісні кадри зруйнованого дому в телефоні: як підтримують переселенців у столиці

Артем Сорокін, журналіст програми Вікна-новини 08 Травня 2023, 13:00
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