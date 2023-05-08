Люди

С собой только маленькая сумка и болезненные кадры разрушенного дома в телефоне: как поддерживают переселенцев в столице

Артем Сорокин, журналист программы Викна-новости 08 мая 2023, 13:00
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С собой только маленькая сумка и болезненные кадры разрушенного дома в телефоне: как поддерживают переселенцев в столице
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0:03:31
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Они делали одежду для фэшн-показов, а теперь — форму образца НАТО! Эта история вдохновит тебя
0:02:51
Казки від тата на війні
Укладывают спать с передовой! Проект Казки від тата на війні
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Военный еще в больнице, но снова рвется на фронт… Поразительная история бойца Итальянца

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