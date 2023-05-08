С собой только маленькая сумка и болезненные кадры разрушенного дома в телефоне: как поддерживают переселенцев в столице

Каждый день они собирают помощь для тех, кто на грани. Кто потерял все, оставил родные дома и вынужден был убегать от войны.

Уже больше года столичные волонтеры обеспечивают переселенцев тем, без чего начать жизнь в новом городе сложно: одеждой, продуктами, предметами личной гигиены. Количество нуждающихся в помощи неуклонно растет, а собирать и аккумулировать помощь все труднее, говорят волонтеры.

Выезжала из Бахмута только с маленькой сумкой

Одна из переселенок, кто приходит за помощью, Галина. Она жила в Бахмуте, может часами рассказывать об аде, в который оккупанты превратили ее родной город. Улицы стали сплошными развалинами, а ее дом — разрушен.

Душа плачет, вот что я чувствую. Слезы идут наружу, сердце плачет, кровью обливается, — говорит Галина и показывает на телефоне кадры своего разрушенного дома.

Женщина уезжала с города, когда там были активные боевые действия, только с одной небольшой сумкой. Галина такая не одна, но переселенцев не оставляют в беде, волонтеры поддерживают, предоставляют все необходимое.

О работе волонтерского штаба

Переселенцы раньше времени приходят на выдачу гуманитарной помощи. Они самостоятельно формируют списки, чтобы потом не создавать больших очередей. Одни — кому нужна одежда, другие — кому нужны вещи личной гигиены.

Руководит волонтерским штабом Валерия Лозгачева — глава благотворительного фонда. Уже больше года она занимается переселенцами. Вещи первой необходимости собирает по всей Украине, посылают даже из Европы. Помогают ей девушки — такие же переселенки, которым она когда-то помогла.

Больше тонны одежды и обуви, более 400 кг продуктов, сотни наборов постельного белья, гигиены и посуды — то, что волонтеры собирали месяцами, переселенцы разобрали за полдня.

Это лишь маленькая часть большой волонтерской работы, потому что помогают не только переселенцам, но и военным.

Объемы работы у волонтеров растут, а объемы помощи — существенно уменьшаются. Сборы, которое раньше закрывали за несколько часов, сейчас тянутся днями, а то и неделями.

Валерия рассказывает, что ее экипаж больше всего нуждается в топливе, продуктах, средствах гигиены, лекарствах. Каждый может приобщиться к помощи. Женщина отмечает, что двигаться вперед ее мотивирует желание приблизить нашу победу.

Украинцы не устают помогать друг другу. Переселенцы могут найти помощь в разных городах Украины. Ранее мы рассказывали, как костел Святого Николая в Киеве превратился в волонтерский хаб.

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