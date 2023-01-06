Україна

Чатуємо на ворога усюди! Ситуація на кордоні з Білоруссю і як там живуть українці

Катерина Курбанова 06 Січня 2023, 11:24

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0:04:21
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