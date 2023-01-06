Чатуємо на ворога усюди! Ситуація на кордоні з Білоруссю і як там живуть українці

Масштабні тривоги в Україні найближчим часом можуть почастішати — в Білорусь знову прилетів російський літак-розвідник, призначений для дальньої радіолокаційної розвідки та наведення цілей для ракетних ударів.

Попереднього разу цей борт прилітав до Білорусі 24 лютого, коли Росія розпочала широкомасштабну агресію в Україні. Він злітає в небо разом з винищувачем, потенційним носієм ракет типу Кинджал, тому тривогу оголошують по всій країні.

Ці ракети з перших днів повномасштабної війни запускали з Білорусі. Жителі прикордоння зізнаються — до останнього не вірили, що Росія таки нападе на нас, а Білорусь стане поплічницею несамовитого агресора.

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Але зараз місцеві на сторожі та завжди готові до оборони, хоча в наступ з боку Білорусі намагаються не вірити.

Найбільше боїмося отої Бучі, всього, що відбувалося тоді з людьми, мародерства, знущання з людей і того, що загинемо, — ділиться думками жителька прикордонного села Наталія.

А ще дуже бояться люди атаки з неба, адже живуть під самим кордоном з поплічницею терористів, яка з перших днів повномасштабної війни допомагає Росії вбивати українців. Тому у кого вдома ніде сховатися, облаштували собі укриття неподалік будинків.

На захист людей стала ніби й сама природа. Довкола сіл глибокі болота та трясовина, які навіть узимку майже не замерзають. Тож місцеві говорять, що ворожі танки пройти не зможуть, а піхота без особливих знань території просто заблукає.

На варті й військові. Вони пильно стежать за тим, що відбувається попід кордоном у Білорусі. Продовжують укріплювати рубежі та зводити мінно-вибухові загородження.

Разом з тим щонайменше до 8 січня на території північної сусідки продовжили військові навчання на восьми полігонах. Щоправда, у Генштабі ЗСУ повідомили, що наразі попід кордоном з Білоруссю ситуація стабільна та контрольована.

Днями РФ вивезла з білоруської території усі запаси боєприпасів до артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, вочевидь для підсилення на східному напрямку.

Вони тут оголили наші кордони, але тяжче нашим хлопцям, які захищають рубежі України на Сході, — говорить староста прикордонних сіл Борис Шубич.

Крім того, російські окупанти продовжують не помічати свої втрати на полі бою та досі вважають себе непереможними. Тому Військовий штаб ЄС зробив підрахунок реальних втрат Росії у війні проти України.

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