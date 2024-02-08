Карта бойових дій 8 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 8 лютого 2024 стає з кожним днем все більш звичною оку людини, яка не бачила зіткнень на фронті особисто. Усі дати зливаються воєдино в одному зображенні, що говорить, які шанси сьогодні ми маємо на те, щоб зустріти завтра.

Та слідкувати за усіма цими кольоровими лініями немає часу лише тим, хто творить зміни на карті в режимі реального часу. І їхнім очам аж ніяк немає спокою від картинки, що якраз таки змінюється чи не щосекунди як і ситуація навколо.

В українських захисників за одну мить може відбутись більше подій, ніж за кілька років життя іншої людини в тилу. Та разом з тим, кожен з цих епізодів може назавжди забрати їхнє життя. І вберегти його може лише потужна підтримка тилу, тож нудьгувати — точно не час.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що європейські та азійські союзники Америки значно активізували зусилля щодо підтримки України.

Оскільки європейські партнери продовжують нарощувати підтримку України, допомога США в найближчій та середньостроковій перспективі залишається життєво необхідною, щоб допомогти Україні розбудувати свою оборонно-промислову базу.

Крім того, армія США планує значно збільшити внутрішнє виробництво 155-мм артилерійських снарядів і компонентів для України в США у 2024 і 2025 роках, якщо запропонований Конгресом законопроект про додаткові асигнування буде прийнято.

Водночас РФ розморожує активи Північної Кореї та допомагає Північній Кореї уникнути міжнародних санкцій в обмін на ракети та артилерійські боєприпаси для використання Росією в Україні.

Разом з тим, Кремль продовжує створювати інформаційні умови для можливих гібридних провокацій проти країн Балтії та Грузії.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 лютого 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 80 бойових зіткнень. Інформація щодо загальної кількості авіаційних ударів та обстрілів з реактивних систем залпового вогню уточнюється.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура в Київській, Харківській, Миколаївській та Львівській областях.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі Яблунівки Сумської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Карповичі, Семенівка Чернігівської області, Волфине, Попівка, Покровка, Грабовське Сумської області, Ветеринарне, Нестерне, Комісарове Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили три атаки біля Синьківки, Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі Табаївки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили сім атак неподалік Білогорівки Луганської області та Тернів, Торського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько десяти населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 25 атак біля Новобахмутівки, Авдіївки та ще дев’ять атак поблизу Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також, противник завдав авіаційного удару в районі Олександрополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 20 разів намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах Новомихайлівки, Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Новодарівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

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На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито дві атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Чарівне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки, Степногірськ, Плавні Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснено три безуспішні спроби штурму позицій наших військ.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Херсон, Токарівка, Молодіжне, Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка Херсонської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню районів населених пунктів Херсон та Чорнобаївка Херсонської області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох складах боєприпасів противника.

Одним із напрямків, який штурмує ворог, лишається Авдіївський. Місто практично стирають вщент. Читай, що зараз відбувається у знесиленій окупантами Авдіївці.

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