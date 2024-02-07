Майже 750 снарядів по місту — і це лише за місяць! Що відбувається у знесиленій окупантами Авдіївці

Глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у прямому ефірі телемарафону Єдині новини розповів про ситуацію в Авдіївці. За його словами, вона поки ще контрольована. Проте росіяни докладуть усіх сил, щоб захопити місто, закидуючи місто КАБами та обстрілюючи з артилерії.

Про бої в Авдіївці

— Якщо говорити загально, ситуація дуже складна, напружена і непроста. Знаєте, якщо ще кілька тижнів тому казали, що складно, але контрольовано, то зараз дуже складно і, можна навіть сказати, що десь місцями критично. Звісно, це не означає, що все пропало або що все дуже погано, але ворог кидає дуже великі сили на наше місто.

Якщо говорити у цифрах, то за минулу добу 37 снарядів прилетіло в Авдіївку. Загалом, з 1 січня 2024 і до 5 лютого 746 КАБів вже залетіло у місто. Для порівняння, за минулий рік десь в серпні, коли почали летіти снаряди, їх було 140.

Зараз також дивляться

При всьому цьому ще дуже багато містян залишається в місті. Станом на ранок 5 лютого ще 945 людей перебувають в Авдіївці.

Про вуличні бої та ДРГ у місті

— Як таких, вуличних боїв в місті немає. Звісно, є якісь поодинокі спроби, намагаються десь пройти в місто, пройти вулицями. Проте наші хлопці це, звісно ж, відпрацьовують. Головне, що лінія оборони тримається, попри дуже складні умови.

Не дивлячись на те, що ворог дійсно тисне там великими силами, заходять поодинокі ДРГ, наші хлопці їх виловлюють та знешкоджують. І в такі моменти, звісно, йде стрілецький бій.

Як відбувається евакуація місцевого населення

— Такі речі ми не можемо озвучувати на загал. Звісно, що усі містяни знають, як замовити, умовно кажучи, евакуацію.

Непоодинокі випадки, коли родичі з більш спокійних територій України виходять на військову адміністрацію, поліцію, Білий Янгол і кажуть, що за певною адресою живе людина і ми б хотіли, щоб ви її забрали. Але дуже часто буває таке, що ми приїжджаємо, а люди відмовляються евакуюватися.

Раніше ми розповідали про ранкову ракетну атаку на Україну та вибухи у різних містах 7 лютого 2024.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.