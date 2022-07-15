Касетні, уламкові та фугасні: якими ракетами Росія бомбить Україну

Коли твоє життя поряд з країною-окупантом перетворюється на ворожіння на ромашці з розряду “влучить – не влучить”, то доводиться згадувати, що ходити в укриття все ж таки варто, а цінувати життя своє та близьких – необхідно. Та все ж таки варто також розібратись, якими ракетами Росія бомбить Україну.

Почалася повномасштабна війна з обстрілів по наших системах ППО ракетами Іскандер. Після цього агресор на певний час приберіг їх на майбутнє і повернувся до цього виду озброєння вже у червні.

Оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер-М дає можливість окупантам випускати як балістичні, так і крилаті ракети. Ці снаряди можуть обходити протиракетні системи, застосувавши хибні мішені, що глушать радари сил оборони.

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Загальна вага ракети становить 3800 кілограмів, а її дальність становить 500 кілометрів.

Калібр

Також на початку Росія використовувала високотехнологічні та дорогі ракети як Калібр, до якого окупанти повернулись і 14 липня, застосувавши тип Калібр 3М-14Е проти мирного населення Вінниці. Вага такого снаряда становить 1770 кілограмів. Про це повідомила Вінницька міська рада.

Ці ракети мають запрограмовану траекторію та можуть огинати рельєфи місцевості, щоб оминути засоби ППО. На підльоті до своєї мети знижує свою висоту та летить на 20 метрах над землею.

Це сімейство ракет має морське базування, а отже снаряди запускаються із човнів та кораблів у Чорному та Каспійському морях. Крім того, ракети типу Калібр-А можуть застосовувати й винищувачі Су-35 та мають дальність дії 2600 кілометрів на землі.

Точка-У

Ще одну трагедію принесло за собою озброєння, яке має Росія, під назвою Точка-У. Всі ми пам’ятаємо удар ворожої ракети по Краматорському залізничному вокзалу.

Довгий час противник використовував її на північному напрямку, попри те, що офіційно Точка-У була знята з його озброєння. Від цього виду озброєння також зазнали ударів Лисичанськ та Маріуполь.

Точка-У має наземне базування, але має невисоку дальність завдання удару – від 15 до 120 кілометрів.

Окупанти вдаються до застосування як касетних, що мають площу ураження 7 гектарів, так і уламково-фугасних боєголовок, що можуть вражати територію до 3 гектарів. Проте Точка-У пристосована і для використання ядерних боєголовок.

РСЗВ Торнадо-С

Під постійними обстрілами знаходиться і Миколаїв, де кожен день може стати трагедією. Однак 12 липня окупанти завдали удару по місту з РСЗВ Торнадо-С, що мають снаряди калібру 300 міліметрів.

Установка Торнадо-С має, звісно ж, наземне базування та максимальну дальність польоту до 120 кілометрів.

Цей вид озброєння має також систему керування польотом за допомогою крил у носовій частині снаряда, чим значно перевищують улюблені росіянами Гради, Урагани та Смерчі.

Онікс

Також на південному напрямку російські окупанти застосовують ракети Онікс берегового ракетного комплексу Бастіон, що повинно було б мати абсолютно інше призначення, аніж знищувати мирне населення. Здебільшого такі снаряди призначаються Одесі та Одеській області.

Онікс є протикорабельною ракетою та має призначення боротись з одиничними кораблями. Однак жодного разу вона не була використана для того, чого була виготовлена.

Ракета має вагу в 300 кілограмів та дальність дії у 600 кілометрів.

Читати на тему Постійні бомбардування та стягування зброї окупантами. Віталій Кім про ситуацію на Миколаївщині Віталій Кім розповів про ситуацію в Миколаївській області та стягування окупантами озброєння.

Ракети типу X-22 та Х-59

Проте попри активність ворога в обстрілах, застосування ним надзвичайно точних ракет значно зменшилась. Все частіше російські окупанти застосовують озброєння, що залишилось їм у спадок від Радянського Союзу, зокрема ракети X-22, Х-59.

Також РФ намагається розконсервувати снаряди Х-25, Х-58, Х-31. До цього росіяни використовували нові та більш точні ракети типу Х-101, Х-55, що мають наведення на кінцевій ділянці польоту.

Однак найбільш вживаними все ж таки є ракети Х-59 та X-22, якою і завдали удару по ТЦ у Кременчуці. Проблема цього виду озброєння полягає у чималих похибках в точності. Проте варто пам’ятати, що максимальне відхилення від початкової цілі окупантів становить близько трьох кілометрів.

Швидкість ракети Х-22 становить 3000 кілометрів за годину. Застосовується озброєння літаками Ту-22 та може мати як фугасну, так і ядерну боєголовку. Дальність дії становить від 140 до 300 кілометрів.

Що ж стосується ракети Х-59, то її частіше російські загарбники застосовують у Донецькій області та неодноразово використовували для ударів по чорноморському узбережжю.

Цей вид ракети не є далекобійним та має максимальну дальність запуску 290 кілометрів. Боєголовку має касетну та фугасну і може використовуватись літаками типу Су-24, Су-25, Су-30, Су-34, Су-35 та Су-57.

FOAB

Також на озброєнні в Росії існує Авіаційна вакуумна бомба підвищеної потужності. Окупанти її також називають як Папа всіх бомб.

Експерти запевняють, що застосування такого виду озброєння може прирівнятись за рівнем ураження до ядерної бомби. Однак її потужність значно поступається тій бомбі, що була скинута на Хіросіму.

Загалом у радіусі 170 метрів від епіцентру вибуху відбувається повні руйнація залізобетонних конструкцій. Якщо ж людина знаходиться у 3000 метрів від вибуху, то ударна хвиля може збити її з ніг.

Як розпізнати звук ракет

За своїм звуком ракета досить схожа з артилерійським обстрілом та супроводжується свистом та шурхотом. Він буде продовжуватись близько двох секунд, після чого станеться вибух. Також ворог може розпочати бомбардування з літака, тому варто прислухатись, чи не чутно гучного гудіння.

Якщо чуєш звук, що нагадує ракету чи літак, то найкраще буде швидко шукати укриття. Якщо снаряд вже знайшов свою ціль, все одно варто терміново шукати безпечне місце, оскільки ніщо не гарантує, що за однією ракетою не прослідує друга. Якщо ж зона ураження зовсім близько, треба не бігти, а терміново лягати на землі й накривати голову руками. В ідеалі — у якесь заглиблення.

А поки російські окупанти намагаються нас знищити, українські сапери вчать цивільних, як вижити. Читай, як виявити міну серед сміття, купи листя та навіть пляшок.

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