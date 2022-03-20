Нас кидають, як м’ясо! Чергова добірка перехоплених розмов

Їх тисячами убивають українські військові, а наші фермери відбирають техніку.

Крім того, ще й місцеві жителі почали труїти. Досі так і не зрозуміли, кого та від кого вони мають тут, в Україні, рятувати.

Натомість уже добре засвоїли — їх кинули як гарматне м’ясо та не збираються забирати. Про це російські військові розповідають своїм рідним телефоном.

Чергову добірку перехоплень наших спецслужб дивіться у сюжеті.