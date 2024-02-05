Ми нічим не гірші! Що кажуть військові про законопроект про мобілізацію №10449 — чесна відповідь

На початку тижня до Верховної Ради подали оновлений законопроект про мобілізацію. Тему активно обговорюють і цивільні, і військові. Військовослужбовець ЗСУ Олександр Положинський розповів Вадиму Карп’яку про реакцію військових на новий законопроект про мобілізацію.

Законопроект про мобілізацію 10449: реакція військових на документ

Олександр Положинський каже: будь-яке спілкування з нашими військовими завжди доходить до питання демобілізації. Бо військові втомилися фізично та морально, їм потрібна зміна.

Постає питання внутрішнього вигорання, зневіри, бо немає певності, як довго триватиме для кожного з нас служба, — каже військовий.

Багато людей на початку повномасштабного вторгнення йшли добровольцями на фронт. Вони не йшли для того, аби ставати професійними військовими, тоді не поставало питання, на скільки йдуть люди. Минуло майже два роки, і добровольці досі не знають, скільки служитимуть ще.

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Частіше виникає питання: як довго я маю служити в ЗСУ, захищати свою землю і народ, коли є велика кількість людей, які нічим не кращі й не гірші за мене, — пояснює Положинський.

Читати на тему Оновлення законопроекту про мобілізацію: що нового передбачається для військових та призовників Розповідаємо про основні положення законопроекту про мобілізацію.

Військові чекають можливості на відпочинок та хочуть справедливості, тому цілком підтримують законопроект. Олександр Положинський каже, яким би підготовленим воїн не був, йому потрібен відпочинок, а короткочасна ротація такої можливості не дає.

Саме тому до війська мають приходити нові люди у великій кількості. Це напряму залежить від мобілізації. Військові кажуть: якщо не буде мобілізації, рано чи пізно моральна та фізична втома захисників дасться взнаки. І не буде кому воювати.

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Фото: 47ОАБр

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