Лікування зубів у дітей під наркозом: переваги та недоліки, покази та підготовка

Лікування зубів — не найприємніша справа. Особливо наганяє страх похід до стоматолога у дітей. Чимало з них не можуть витримати біль під час лікування чи видалення зубів, тож батьки запитують: чи можна лікувати зуби у дітей під наркозом?

Та чи безпечним є лікування зубів у дітей під анестезією — в цьому розбиралося видання hromadske. Ми переповідаємо найцікавіше далі.

Лікування зубів дітям під наркозом: покази та підготовка

Дійсно, лікування зубів у дітей можливе під дією анестезії (наркозу). Про це в коментарі hromadske розповіла професорка та завідувачка кафедри дитячої стоматології в Дніпровському медуніверситеті Ілона Ковач.

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Згідно з протоколами Міністерства охорони здоров’я, лікування зубів дітям від одного до трьох років прямо показане під загальним знеболенням. У інший спосіб у такому віці дитину лікувати не можна.

На вибір, лікування під дією анестезії можливе у віці від трьох до пʼяти років.

Анестезія показана:

дітям з аутизмом;

дітям з ДЦП;

дітям, схильним до збудженості та які мають гіпертонус.

Ілона Ковач зазначила, що бувають випадки, коли про місцеве знеболення мова не йде.

— Видаляємо і в чотири, і в пʼять років — коли дітей привозять з температурою, з — про яке місцеве знеболення тоді може йтися. Там гній, тому маємо пряме показання до загального знеболення. Бувають різні ситуації.

Разом з тим, лікарка зазначила, що під час війни кількість дітей, яких варто лікувати під анестезією, збільшилася. Все через те, що різкі звуки лякають дітей, тож лікарі ідуть назустріч дитині.

Нині в Україні працюють над удосконаленням протоколів стосовно лікування зубів у дітей під анестезією, аби вони були на зразок європейських. Також лікарка зазначила, що вона виступає за лікування під загальною анестезією у дітей, однак на лікуванні у стаціонарі, а не в приватних кабінетах.

Лікування зубів дітям під наркозом: що потрібно знати

Анестезіолог Максим Левченко пояснив, що наркоз людям вводять двома способами: внутрішньовенно та інгаляційно. В останньому випадку препарат вводять в дихальні шляхи за допомогою наркозного обладнання.

Анестезія, введена інгаляційно, легше сприймається дітьми, вони швидше прокидаються.

Перед початком процедури дитина має здати аналізи крові, сечі та деякі біохімічні показники. За три години до процедури бажано не їсти, а за півтори-дві — не пити.

Лікування уві сні завжди відбувається під наглядом та контролем анестезіолога: лікарі слідкують за глибиною сну пацієнта, моніторять показники сатурації, пульсової хвилі, частоти серцевих скорочень, артеріального тиску й за необхідності — серцевого ритму.

— Я раджу робити все за один раз. Не регламентую лікаря, що ми можемо працювати тільки 1,5 години. Якщо треба 2,5 години, то будемо працювати стільки, щоб закінчити відразу все, аби дитина вже більше до цього не поверталася, — зауважив анестезіолог.

Робити операцію під наркозом також радять, якщо у дитини вже був неприємний та болючий досвід, або якщо у дитини великий обсяг лікування.

Лікування дитини з “утримуванням” в кріслі може не лише бути неефективним, а ще й додати проблем: зʼявиться страх до лікарів, або навіть інші проблеми зі здоровʼям.

Батькам також варто стежити за тим, аби не пропустити перший зубний біль у дитини. Коли варто вперше вести дитину до стоматолога, ми розповідали раніше.

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