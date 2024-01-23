Казковий патруль, Маша і ведмідь та Три богатирі: небезпечна російська пропаганда, яку дивляться наші діти

Про важливість виховання дітей у правильній інформаційній бульбашці годі й говорити: для багатьох дорослих стало очевидним, що до російського вторгнення в Україну нашу націю готували давно.

Все починалося з дитинства, з виховання дітей, які згодом не відділяли себе від російського порядку денного. Згодом ці діти слухали російську музику, шукали у пошуковику останні серіали про романтизацію вбивств “по поняттях” та щиро не розуміли, чому мова має значення.

Щоб не повторити цих помилок, уже теперішні батьки стежать за контентом, яких споживає їхня дитина. Однак якщо ти цього досі не робиш і вважаєш, що ніякої небезпеки у звичайних мультфільмах не існує, тоді пропонуємо детальніше розібратися з ворожими наративами, які споживають наші діти.

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Російська пропаганда у мультфільмах

Російська пропаганда тягне руки й до українських дітей через кіно, літературу, ігри та мультфільми. Однак якщо дорослі ще можуть свідомо обрати сторону, то діти всотують все побачене та почуте як губки, без фільтрів.

— Саме тому дитячий вік є ідеальним ґрунтом для навʼязування ворожих цінностей та моделей поведінки в різних ситуаціях, каже у новому відео Dovidka.info журналістка Катерина Міщенко.

Ми також ділимося з тобою важливою інформацією та розповідаємо далі, на що варто звернути увагу, перш ніж вмикати мультфільм з твого дитинства чи сучасного виробництва РФ.

Маша і ведмідь: чого навчає російська пропаганда

Це найбільш впізнаваний продукт російської пропаганди. Перекладений на 25 мов, мультсеріал показують у 100 країнах по всьому світу.

Естетику Маші підтримують ті, хто відкрито симпатизує Путіну. Нещодавнім скандалом, проте не здивуванням, стали світлини відомої німецької акторки Мерʼєм Узерлі, яка стала популярною завдяки головній ролі Роксолани в турецькому серіалу Величне століття. Не варто нагадувати, що Мерʼєм там грала українську бранку.

Тепер же акторка святкує день народження доньки у костюмах героїв мультфільму.

На зміст мультфільму у світі почали звертати увагу лише після девʼяти років трансляції цього продукту.

Мультик називають м’якою силою Кремля, а саму Машу часто порівнюють із самим Путіним.

На перегляді мультику в українському перекладі автори заробляють десятки тисяч доларів. Кому йдуть ці гроші — не важко здогадатися.

Тут показані традиційні образи росіян: самовари, кокошники, сум за СРСР. Мультфільм показує єдину балакучу Машу, забаганки якої виконують, а її саму бояться. Решта героїв — мовчазні та дуже аморфні. Все, як у росіян.

Три богатирі, або як росіяни нашу історію вкрали та дітям розказали

Три богатирі — це історія про російський імперіалізм, при чому — на вкраденій українській історії.

Головні тези мультфільмів Три богатирі: Русь — це Росія, у Київській Русі жили росіяни, Князь — цар-батюшка.

Мотиви теж очевидні: князь, хоч і погано править (тут за основу взятий український князь Володимир Великий, якого аж ніяк не можна серйозно порівнювати із зображеним героєм), однак його владу вважають єдиноправильною.

Богатирі тут сильні та мужні, однак дуже недалекоглядні. А ще часто кричать: “Рускіє нє здаются”.

Також українські діти запамʼятають символіку, абсолютно не притаманну українському народові: матрьошки, самовари, бублики та сухарі. Натомість будь-що закордонне тут демонізується.

Казковий патруль: символи у деталях

Справді, з часом росіяни перестали так відкрито впихати свою пропаганду, скандуючи впізнавані виголоси. Однак якщо вдивитися в деталі абсолютно нових мультиків, стає зрозумілим, що РФ не покидає своїх імперських бажань.

Кадри з мультфільму Казковий патруль прямо натякають на схожість форми одного з героїв з російським триколором, а значок на його грудях нагадує герб РФ.

Казковий патруль, Маша і ведмідь та Три богатирі: небезпечна російська пропаганда, яку дивляться наші діти / 2 Фотографії

Тож мультики можуть впливати навіть через такі дрібниці, а малеча запам’ятає це, і згодом буде зчитувати ці символи та кольори, як знайомі та близькі собі.

Радянські мультики: коли батькам краще не ділитися спогадами про дитинство

Була б школа, а війна знайдеться — така фраза звучала у радянському мультику Підводні берети. І це показує усю суть, яку вкладали у “людину радянську” із самого дитинства.

В СРСР особливо працювали над наративом, що все закордонне — вороже. Там і про біологічну зброю згадки також є, яку “вигадували американці”.

Зрештою, культовий в часи СРСР та навіть після його розпаду недитячий контент мультсеріалу Ну, постривай (Ну, погоди!) — ще один продукт російської пропагандистської машини.

Про шкоду мрій говорять у Простоквашино, а про достаток у СРСР — у мультфільмі про Папугу Кешу.

Також варто памʼятати, що монетизують окупанти не лише дитячий, а й дорослий контент на платформах. Як перестати дивитися російські продукти на YouTube та як українські перегляди перетворюються в рублі, ми писали раніше.

Головне фото: скриншот з YouTube каналу Маша і ведмідь, IMDb.

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