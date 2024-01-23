Батьківство

Казковий патруль, Маша і ведмідь та Три богатирі: небезпечна російська пропаганда, яку дивляться наші діти

Вікторія Мельник, журналістка сайту 23 Січня 2024, 21:00
пропаганда у мультфільмах
Фото: IMDb

Більше новин
Василь Зеленевич
Розумів, що лишився без рук, але жити хотілося! Історія нацгвардійця про боротьбу за своє мабуйтнє
Як кинути курити: чи дійсно нікотин заспокоює
Куріння знімає стрес? Розповідаємо, чи справді сигарети заспокоюють та як позбутися шкідливої звички
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
книга
Без піратства та космічних цін: де і як завантажити книги, щоб читати повсякчас
Дивитись більше

Матеріали по темі

Василь Зеленевич
Розумів, що лишився без рук, але жити хотілося! Історія нацгвардійця про боротьбу за своє мабуйтнє
Як кинути курити: чи дійсно нікотин заспокоює
Куріння знімає стрес? Розповідаємо, чи справді сигарети заспокоюють та як позбутися шкідливої звички
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Валентина Ткаченко
Я була у такому стані, що не мала сил нагодувати дітей. Фотографиня та мама про втрату чоловіка й життя після

Відео
0:06:51
Василь Зеленевич

Розумів, що лишився без рук, але жити хотілося! Історія нацгвардійця про боротьбу за своє мабуйтнє
0:12:38
множинне громадянство
Перелік країн буде регламентуватися: Кулеба розвінчав міфи про множинне громадянство
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
0:03:25
Росіяни тиснуть дронами під Бахмутом — яка ситуація зараз
Росіяни тиснуть дронами. Бійці 80-ї бригади про важкі бої під Бахмутом та збір на РЕБи
Карта бойових дій в Україні сьогодні 23.01.2024: онлайн
Карта бойових дій 23 січня 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:08
німеччина
Велелюдні протести у Німеччині: люди виступають проти проросійської партії
0:00:43
Атаки безпілотників на російські заводи — які були успішними
ППО не впоралася. Через атаки на заводи у РФ відроджують усіма забуті практики
0:03:50
Румунські фермери розблокували пункти пропуску — чого вимагали
Розв’язують свої проблеми. Румунські фермери розблокували пункти пропуску — чого вимагали
0:14:25
Навчання НАТО 2024 на випадок нападу Росії — що слід знати
Навчання НАТО 2024: альянс проведе репетицію нападу Росії — що про це відомо
Карта бойових дій в Україні сьогодні 22.01.2024: онлайн
Карта бойових дій 22 січня 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
кого можуть демобілізувати з армії
Читати далі
Шлях до цивільного життя: юрист пояснив, кого можуть демобілізувати чи звільнити з армії під час війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь