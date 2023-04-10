Батьківство

Просто вередує чи щось більше? Що таке розлад дефіциту уваги та гіперактивності у дитини і як він проявляється

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Квітня 2023, 09:30
Розлад дефіциту уваги та гіперактивності: що це та які симптоми
Фото: Pexels

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