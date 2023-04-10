Просто вередує чи щось більше? Що таке розлад дефіциту уваги та гіперактивності у дитини і як він проявляється

Напевно, усі батьки хочуть навчити чогось свою дитину, віддають її на гуртки, додаткові заняття, але малечі все одно не вдається щось опанувати. Треба не сварити дитину за це, а розібратися у причинах. Можливо, у неї розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ).

Що таке розлад дефіциту уваги та гіперактивності

РДУГ — одне з найбільш поширених розладів психологічного розвитку, його мають близько 5% дітей та 3% дорослих. Найпоширенішими симптомами є порушення самоконтролю та саморегуляції. Вони з’являються через біологічні особливості мозку та спричиняють проблеми у сфері регуляції поведінки, уваги, емоцій та імпульсів.

Психіатриня Надь Беата каже, що діагностика цього розладу у дорослих є значно складнішою, ніж у дітей. Він може по-різному проявлятися залежно від статі та віку.

Зараз також дивляться

Симптоми РДУГ

За словами психіатрині, розлад дефіциту уваги та гіперактивності поділяється на три класи симптомів: гіперактивність, імпульсивність і неуважність.

— Оскільки кожен пацієнт має певний ступінь порушення в цих трьох категоріях, відповідно (DSM-IV) є наступні підтипи:

переважно неуважний тип; переважно гіперактивний імпульсивний тип; комбінований тип, який також є найчастішим, — зауважує Надь Беата.

Ключовими симптомами РДУГ:

рухова гіперактивність і трудність стримувати себе у ситуаціях, коли треба довший час сидіти/мовчати;

порушення концентрації уваги — особливо у ситуаціях, коли нецікаво чи багато відволікаючих чинників;

нетерпеливість;

імпульсивність (схильність діяти, не оцінивши наслідків поведінки, ризику);

труднощі самоорганізації;

труднощі у збереженні мотивації.

— Симптоми РДУГ розвиваються з віком. Розлад проявляється по-різному у дітей, підлітків і дорослих.

Еволюція симптомів протягом віку показує, що гіперактивність та імпульсивність є ключовими симптомами в дитинстві, неуважність стає поширеною з віком пацієнта, — пояснює психіатриня.

Вона наголошує, що люди з цим розладом рідко виростають повністю з цього стану. Вони можуть лише навчитися компенсувати розлад, утім, деякі симптоми зазвичай залишаються.

Розлади, які супутні з РДУГ

Надь Беата каже, що розлад дефіциту уваги та гіперактивності часто супроводжують інші захворювання, як-от синдром Туретта, тривожні розлади, зловживання психоактивними речовинами або розлади сну.

Через ці супутні розлади може бути складно діагностувати РДУГ. Також лікарка каже, що близько 75% у розвитку РДУГ відіграє генетика.

Лікування РДУГ

Є два методи допомоги людям із РДУГ — медикаментозна терапія та поведінкова терапія для дітей та молоді (її можуть застосовувати батьки вдома та педагоги в навчальних закладах).

Будь-яку терапію має назначити лікар після консультації, не варто займатися самолікуванням дитини.

Тим паче спеціаліст має встановити діагноз, адже може виявитися, що у дитини немає цього розладу.При додаткових проблемах у дітей та молоді лікар може призначити застосування індивідуальної когнітивно-поведінкової терапії.

З дитинства треба навчити дитину керувати своїми емоціями. Раніше ми розповідали про ігри, які можуть навчити дитину керувати емоціями.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!