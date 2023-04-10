Просто вередує чи щось більше? Що таке розлад дефіциту уваги та гіперактивності у дитини і як він проявляється

Напевно, усі батьки хочуть навчити чогось свою дитину, віддають її на гуртки, додаткові заняття, але малечі все одно не вдається щось опанувати. Треба не сварити дитину за це, а розібратися у причинах. Можливо, у неї розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ).
РДУГ — одне з найбільш поширених розладів психологічного розвитку, його мають близько 5% дітей та 3% дорослих. Найпоширенішими симптомами є порушення самоконтролю та саморегуляції. Вони з’являються через біологічні особливості мозку та спричиняють проблеми у сфері регуляції поведінки, уваги, емоцій та імпульсів.
Психіатриня Надь Беата каже, що діагностика цього розладу у дорослих є значно складнішою, ніж у дітей. Він може по-різному проявлятися залежно від статі та віку.
За словами психіатрині, розлад дефіциту уваги та гіперактивності поділяється на три класи симптомів: гіперактивність, імпульсивність і неуважність.
— Оскільки кожен пацієнт має певний ступінь порушення в цих трьох категоріях, відповідно (DSM-IV) є наступні підтипи:
Ключовими симптомами РДУГ:
— Симптоми РДУГ розвиваються з віком. Розлад проявляється по-різному у дітей, підлітків і дорослих.
Еволюція симптомів протягом віку показує, що гіперактивність та імпульсивність є ключовими симптомами в дитинстві, неуважність стає поширеною з віком пацієнта, — пояснює психіатриня.
Еволюція симптомів протягом віку показує, що гіперактивність та імпульсивність є ключовими симптомами в дитинстві, неуважність стає поширеною з віком пацієнта, — пояснює психіатриня.
Вона наголошує, що люди з цим розладом рідко виростають повністю з цього стану. Вони можуть лише навчитися компенсувати розлад, утім, деякі симптоми зазвичай залишаються.
Надь Беата каже, що розлад дефіциту уваги та гіперактивності часто супроводжують інші захворювання, як-от синдром Туретта, тривожні розлади, зловживання психоактивними речовинами або розлади сну.
Через ці супутні розлади може бути складно діагностувати РДУГ. Також лікарка каже, що близько 75% у розвитку РДУГ відіграє генетика.
Є два методи допомоги людям із РДУГ — медикаментозна терапія та поведінкова терапія для дітей та молоді (її можуть застосовувати батьки вдома та педагоги в навчальних закладах).
Будь-яку терапію має назначити лікар після консультації, не варто займатися самолікуванням дитини.
Будь-яку терапію має назначити лікар після консультації, не варто займатися самолікуванням дитини.
Тим паче спеціаліст має встановити діагноз, адже може виявитися, що у дитини немає цього розладу.При додаткових проблемах у дітей та молоді лікар може призначити застосування індивідуальної когнітивно-поведінкової терапії.
З дитинства треба навчити дитину керувати своїми емоціями. Раніше ми розповідали про ігри, які можуть навчити дитину керувати емоціями.
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