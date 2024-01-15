Психологічні тести, патрульні-фантоми та інше. Які зміни в ПДР сталися з 1 січня 2024 року — детально

З початку 2024 року у правилах дорожнього руху в Україні з’явилося чимало змін. Аби бути в курсі та не отримати штрафи, водії мають ознайомитися з усіма нововведеннями. Читай, які зміни в ПДР сталися у 2024 році.

Зміни в ПДР 2024: що відомо

Першим нововведенням у правилах дорожнього руху України з 2024 року стануть додаткові обстеження водіїв, старших за 65 років. За новими стандартами Євросоюзу, водії, старші за 65 років, для продовження водійських прав мають проходити психологічне обстеження.

На психологічних тестуваннях будуть перевіряти можливі труднощі з концентрацією, загальний психологічний стан. Таке нововведення має зменшити кількість ДТП та підвищити рівень безпеки на дорогах.

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Другим оновленням у правилах дорожнього руху стане повернення патрульних автомобілів-фантомів. На дороги з цього року повернуться патрульні авто-фантоми, які стежитимуть за дотриманням правил. Так поліція зможе непомітно фіксувати порушення правил.

На початку повномасштабної війни фантомів прибрали з доріг, але з 2024 року вони знову діятимуть.

З 2024 року також дозволили складати іспити в автошколах без навчання.

Крім цього є ще такі оновлення:

Маркування навчального транспорту тепер буде знаком “Н”, а не “У”. Термін “Учбовий транспортний засіб” замінили на “Навчальний транспортний засіб”.

Ходові вогні поза містом потрібно вмикати в будь-яку пору року.

Діти зростом до 150 см мають перевозитися в авто в спеціальному автокріслі з пасками безпеки. Дітей зростом до 150 см заборонено возити на задньому сидінні мопедів та мотоциклів.

У парламенті зараз розглядають ініціативу про посилення відповідальності за конкретні порушення та підвищення штрафів. Якщо ініціативу підтримають, можливість “нештрафованого” перевищення швидкості на 20 км/год виключать з правил дорожнього руху.

Також цього року можуть заборонити дрифтинг.

Раніше ми розповідали, на скільки здорожчали іспити, реєстрація авто та оформлення водійського.

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