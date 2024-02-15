В Україні зросла комуналка — які послуги здорожчали найбільше

Велика війна в Україні спровокувала чимало змін в економічній сфері країни. Водночас середня зарплата не стала надто вищою від довоєнної.
За 2023 рік суттєво зросла ціна на комунальні послуги, починаючи з січня ці послуги подорожчали на 12,8%.
Які комунальні послуги зросли найбільше та чому — розповіли у 24 Каналі. Ми ділимося головним з тобою далі.
А ось не відбулося підняття цін на гарячу воду й опалення, а також природний газ. Незмінними вони мають залишатися й надалі.
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів 24 Каналу, що після завершення опалювального сезону ціни на електроенергію можуть зрости вдвічі.
Вартість під кінець року може скласти 6 гривень. Також, за прогнозами НБУ, цьогоріч очікується зростання вартості опалення та гарячої води.
Вартість під кінець року може скласти 6 гривень. Також, за прогнозами НБУ, цьогоріч очікується зростання вартості опалення та гарячої води.
— На це впливає збільшення витрат підприємств, зокрема на електроенергію, — сказав експерт.
Раніше ми розповідали тобі, як відбувається перерахунок комунальних платежів та хто може платити менше.
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