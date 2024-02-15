В Україні зросла комуналка — які послуги здорожчали найбільше

Велика війна в Україні спровокувала чимало змін в економічній сфері країни. Водночас середня зарплата не стала надто вищою від довоєнної.

За 2023 рік суттєво зросла ціна на комунальні послуги, починаючи з січня ці послуги подорожчали на 12,8%.

Які комунальні послуги зросли найбільше та чому — розповіли у 24 Каналі. Ми ділимося головним з тобою далі.

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Ціни на комунальні послуги: на скільки зросла комуналка За період 2023 року на 69,7% у ціні зросла електроенергія: її вартість піднялася до 2,64 гривні за один кіловат-годину, незалежно від обсягу споживання. Це найбільше здорожчання комунальних послуг за минулий рік. Також у ціні зросли й інші послуги, серед яких: прибирання сміття — на 5%;

управління багатоквартирними будинками — на 4,2%;

утримання та ремонт житла — на 3,1%;

водопостачання — на 0,8%;

каналізація — на 0,7%. Про це можна дізнатися у звіті Держстату.

А ось не відбулося підняття цін на гарячу воду й опалення, а також природний газ. Незмінними вони мають залишатися й надалі.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів 24 Каналу, що після завершення опалювального сезону ціни на електроенергію можуть зрости вдвічі.

Вартість під кінець року може скласти 6 гривень. Також, за прогнозами НБУ, цьогоріч очікується зростання вартості опалення та гарячої води.

— На це впливає збільшення витрат підприємств, зокрема на електроенергію, — сказав експерт.

Раніше ми розповідали тобі, як відбувається перерахунок комунальних платежів та хто може платити менше.

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