Поради

“Як не погладшати після Нового року?”

Відповідає
Марина Боржемська
Марина Боржемська

Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ

Ніна Гербич, редакторка сайту 28 Грудня 2021, 19:00
Як не набрати вагу після Нового року

Більше порад
Стрибки на скакалці користь і шкода
“Чи корисно стрибати на скакалці? Це допоможе схуднути?”
Дивитись більше

Поради

“Як не погладшати після Нового року?”
Відповідає
Марина Боржемська
Марина Боржемська
Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ

“Іноді страшно їздити в таксі, як себе убезпечити?”
Відповідає
Олег Волошко
Олег Волошко
Професійний тренер, тренер з жіночої самооборони

“Я звикла запивати їжу водою. Чи можна так робити?”
Відповідає
Світлана Фус
Світлана Фус
Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування

“Що робити, якщо мені потрібна допомога благодійного фонду?”
Відповідає
Богдан Бердник
Богдан Бердник
Піарник благодійної платформи dobro.ua

“Як безпечно кермувати авто взимку?”
Відповідає
Інструктор
Сергій Кузнєцов
приватний сертифікований інструктор з водіння

“Як часто потрібно зважуватися?”
Відповідає
Світлана Фус
Світлана Фус
Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування
“Швидка” психологічна допомога — як позбутися апатії
Читати далі
“Швидка” психологічна допомога — як позбутися апатії