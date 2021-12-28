“Як не погладшати після Нового року?”

Одне з найактуальніших питань в грудневий передноворічний час. Усі хочуть дізнатися магічний рецепт, як прокинутися 1 січня не з додатковими п’ятьма кілограмами, а бодай з одним зайвим.

Як не набрати зайві кілограми під час новорічного застілля?

Звичайно, в цей день-ніч ми будемо дозволяти собі більше, ніж зазвичай. Від цього нікуди не подітися.

Від споживання солоного, копченого, алкоголю та інших шкідливостей, які завжди такі спокусливі під час святкового застілля, у вас затримається вода.

Головне, щоб це все не затягнулося на кілька тижнів, інакше закінчиться справжнім набором ваги.

Що робити, щоб не наїдатися вночі?

Вам потрібні три повноцінні прийоми їжі протягом дня тридцять першого грудня. Це можуть бути кілька перекусів. Головне, не бути голодним, коли збираєтесь проводжати старий рік із гостями.

Деякі майонезні заправки в салатах замінити на низькокалорійні соуси (йогуртовий, лимонний, соєвий).

І головне, на початку застілля покладіть на тарілку те, що ви будете їсти цього вечора. І дотримуйтесь лише цієї порції.

Так ви бачитимете, скільки з’їсте і не переїдатимете. Коли ви постійно щось накладаєте в тарілку, то не помічаєте, як багато їсте.

А як часто потрібно зважуватися для підтримання ваги чи схуднення, розповіла дієтологиня Світлана Фус.