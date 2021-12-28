“Як не погладшати після Нового року?”

Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ
Одне з найактуальніших питань в грудневий передноворічний час. Усі хочуть дізнатися магічний рецепт, як прокинутися 1 січня не з додатковими п’ятьма кілограмами, а бодай з одним зайвим.
Звичайно, в цей день-ніч ми будемо дозволяти собі більше, ніж зазвичай. Від цього нікуди не подітися.
Від споживання солоного, копченого, алкоголю та інших шкідливостей, які завжди такі спокусливі під час святкового застілля, у вас затримається вода.
Головне, щоб це все не затягнулося на кілька тижнів, інакше закінчиться справжнім набором ваги.
Головне, щоб це все не затягнулося на кілька тижнів, інакше закінчиться справжнім набором ваги.
Так ви бачитимете, скільки з’їсте і не переїдатимете. Коли ви постійно щось накладаєте в тарілку, то не помічаєте, як багато їсте.
А як часто потрібно зважуватися для підтримання ваги чи схуднення, розповіла дієтологиня Світлана Фус.