Коли часу обмаль: як схуднути до Нового року

Уже зараз починається активна підготовка до новорічних свят.
Безліч жінок та чоловіків думають не тільки про подарунки рідним, страви та те, як заощадити в пік цін святкової лихоманки, а й про те, який зовнішній вигляд матимуть у цей період.
Як схуднути до Нового року — читай у матеріалі.
Як схуднути до Нового року? Порадами поділився дієтолог Андрій Дацишин. Він впевнений, що скинути 10 або більше кілограм за такий короткий термін майже неможливо.
Але найголовніше, що худнути потрібно без ризиків для здоров’я.
Але найголовніше, що худнути потрібно без ризиків для здоров’я.
Ці принципи — це фундамент комплексного підходу, який подарує тобі омріяне тіло. Вони перевірені на практиці, дієві, і якщо хочеш досягти результату, тоді скомбінуй і реалізуй їх.
Крім них, існує ще безліч інструментів, які зроблять дієту ефективнішою і головне — комфортною.
Крім них, існує ще безліч інструментів, які зроблять дієту ефективнішою і головне — комфортною.
Як схуднути до Нового року 2023, не рахуючи калорії? Для цього потрібно дотримуватися покрокової інструкції.
Не рахуючи калорії, потрібно зважати на такі фактори:
Раніше ми розповідали, що одягнути на Новий рік.
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