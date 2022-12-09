Коли часу обмаль: як схуднути до Нового року

Уже зараз починається активна підготовка до новорічних свят.

Безліч жінок та чоловіків думають не тільки про подарунки рідним, страви та те, як заощадити в пік цін святкової лихоманки, а й про те, який зовнішній вигляд матимуть у цей період.

Як схуднути до Нового року — читай у матеріалі.

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Як схуднути до Нового року? Порадами поділився дієтолог Андрій Дацишин. Він впевнений, що скинути 10 або більше кілограм за такий короткий термін майже неможливо.

Але найголовніше, що худнути потрібно без ризиків для здоров’я.

Як схуднути до Нового року: основні принципи

Дефіцит калорій. Це — головний принцип, фундамент схуднення. Щоб створити його, потрібно з’їдати менше калорій, ніж організм може витратити за день. Нічого складного, але якщо ти будеш дотримуватись цього принципу, будь-яка дієта працюватиме і ти отримаєш результат. Побутова активність (не тренувальна) — це витрати організму на рухову активність, починаючи від міміки і закінчуючи кроками. Чим більше ти рухаєшся, тим більше енергії витрачаєш. Хочеш схуднути? Веди активний спосіб життя, і все буде добре. Тренувальна активність. Це — витрати нашого організму під час тренувань. Чому цей принцип аж на третьому місці? Бо ми витрачаємо доволі мало калорій на одному тренуванні. Але фізичні навантаження впливають на якість організму, надаючи йому красивих форм.

Ці принципи — це фундамент комплексного підходу, який подарує тобі омріяне тіло. Вони перевірені на практиці, дієві, і якщо хочеш досягти результату, тоді скомбінуй і реалізуй їх.

Крім них, існує ще безліч інструментів, які зроблять дієту ефективнішою і головне — комфортною.

Як схуднути до Нового року 2023, не рахуючи калорії? Для цього потрібно дотримуватися покрокової інструкції.

Як швидко схуднути до Нового року

Не рахуючи калорії, потрібно зважати на такі фактори:

Олія — це калорійна бомба, 100 мл — 900 Ккал Замість того, щоб заливати олією сковорідку, придбай розпилювач. Один пшик — це 1–2 мл, а заливаєш ти, повір, набагато більше.

У закладах харчування проси, щоб у страви давали менше олії та більше м’яса (навіть якщо доведеться доплатити).

Вимкни режим хом’ячка. Перестань під’їдати все, що бачиш: горішки, мюслі, батончики, сухофрукти тощо. У них море калорій, а ми рідко можемо зупинитися.

Прибирай перекуси, бо вони тільки збільшують апетит. Краще зробити три прийоми їжі, але ситних.

Вибирай нежирне м’ясо — курку, яловичину, індичку. У нежирному м’ясі мало жиру, а значить менше калорій, але більше білків, а білки — це ситість.

Вибирай молочні продукти з низьким вмістом жирів. У 18% сиру — 240 Ккал, а в 1% — 80 Ккал. Відчуваєш різницю? Можна з’їсти 300 г нежирного сиру й луснути, а можна взяти 100 г 18% і навіть не відчути, що ти поїв(-ла).

Заміни половину гарніру у тарілці на овочі. Як наслідок, ти знижуєш калорійність страви, а завдяки овочам відчуваєш більшу ситість.

Заміни майонез на сметану або йогурт 1,5%. Якщо ти полюбляєш заправляти салати майонезом, тоді спробуй замінити його на звичайну сметану або грецький йогурт і додай трішки спецій. Так буде смачно і корисно.

Солодощі. Не обов’язково повністю виключати зі свого раціону, але варто серйозно обмежити їх кількість. Хоча, будьмо відверті: після одного шматочка дуже складно зупинитись.

Раніше ми розповідали, що одягнути на Новий рік.

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