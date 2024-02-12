Поради

“Лікар призначив МРТ. Які є протипоказання та що робити, якщо маєш клаустрофобію?”

Відповідає
Юлія Літинська
Юлія Літинська

лікар-рентгенолог

Даніела Долотова, журналістка сайту 12 Лютого 2024, 08:00
МРТ
Фото: Pexels

Поради

“Лікар призначив МРТ. Які є протипоказання та що робити, якщо маєш клаустрофобію?”
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Юлія Літинська
Юлія Літинська
лікар-рентгенолог

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