“Лікар призначив МРТ. Які є протипоказання та що робити, якщо маєш клаустрофобію?”

Турбота про своє здоров’я — важлива складова життя, що допомагає попередити появу тяжких хвороб, або ж швидко знайти відповідне лікування до певного захворювання. У деяких випадках дуже стає в пригоді МРТ-дослідження, що вважається одним з найбільш ефективних методів діагностики широкого спектра захворювань.

Та що робити, коли лікар вже назначив тобі це дослідження, а тебе лякає тільки один вигляд апарату, бо в тебе клаустрофобія? Лікарка-рентгенологиня Юлія Літинська розповіла, чи може цей страх стати на заваді, як з ним впоратись та які ще можуть бути протипоказання для проведення даної процедури.

Що таке МРТ

Магнітно-резонансна томографія — це один з найбільш інформативних методів діагностики, який візуалізує стан внутрішніх тканин організму без застосування рентгенівського випромінювання.

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Як пройти МРТ, якщо у тебе клаустрофобія

Клаустрофобія не може бути абсолютним протипоказанням для проведення магнітно-резонансної томографії. Проте водночас цей страх не варто ігнорувати, а краще використати одну з методик, які мають допомогти людині у більш комфортних умовах пройти діагностику.

Насамперед потрібно не розміщувати пацієнта з клаустрофобією повністю з головою в апараті, якщо ділянка дослідження дозволяє це зробити. Також за можливості краще провести МРТ на відкритому типі апарату.

Якщо пацієнту потрібно обстежити верхні частини тулуба та голови, можна використати дзеркала, щоб людина бачила навколо себе більше простору.

Ще один варіант проведення дослідження — це дозволити, щоб була присутня близька людина пацієнта, яка може його підтримати та заспокоїти.

Якщо усі ці методи не спрацьовують, а дослідження все ж таки потрібно зробити, тоді МРТ можуть провести за допомогою седації.

Які існують протипоказання

У будь-якому випадку перед проведенням дослідження потрібно проконсультуватись з фахівцями тієї установи, де ти будеш проходити МРТ. Адже апарати можуть відрізнятись і протипоказання теж.

Часто забороняють проводити дослідження, якщо у людини є кардіостимулятор, слуховий апарат, металеві імплантати, феромагнітні уламки, кровоспинні кліпси судин головного мозку.

Та завадити провести дослідження належним чином можуть і не досить очевидні речі як, наприклад, накладні вії чи волосся. Оскільки МРТ оцінює не лише м’які тканини тіла людини, а всі його структури, усе, що потрапляє у ділянку обстеження.

Тому нарощені вії та волосся часто можуть завадити фахівцям побачити більш чітку картинку. Наприклад, вії при МРТ орбіт можуть спотворити зображення передніх відділів очного яблука.

Не всі процедури та дослідження в лікарні можна робити часто. До таких належать флюорографія, рентген, а інколи ще МРТ. Читай, як часто можна робити МРТ, щоб не нашкодити здоров’ю.

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